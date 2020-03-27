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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Engelli arabasını böyle çaldı

Engelli arabasını böyle çaldı Bursa İnegöl'de bir çay bahçesinin önünde bulunan engelli tekerleğini çalan şahıs görenleri şok etti.

27.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:54
Engelli arabasını böyle çaldı

Engelli arabasını böyle çaldı

BURSA - Bursa İnegöl'de bir çay bahçesinin önünde bulunan engelli tekerleğini çalan şahıs görenleri şok etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, olay Park Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Kapalı olan yerde kimsenin bulunmadığından dolayı fırsat bulan kimliği belirsiz bir erkek şahıs çay bahçesine geldi. Sağa sola bakan şahıs daha sonra kapı önünde bulunan engelli tekerleğini alıp hiç bir şey olmadan alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şimdi her yerde kameraya takılan bu şahsı arıyor.

Engelli arabasını böyle çaldı

Kaynak: İHA

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Engelli arabasını böyle çaldı

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