Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu
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Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu

Küçükçekmece'de engelli gencin eli ayağı olan akülü tekerlekli arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından bulunduğu depodan parçalara ayrılarak çalınmıştı.

Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu
18.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:13

Küçükçekmece'de engelli gencin eli ayağı olan akülü tekerlekli arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından bulunduğu depodan parçalara ayrılarak çalınmıştı. Olayı İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirmesinin ardından gence, bir hayırsever tarafından yeni bir akülü araba hediye edildi.

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Köprü Sokak'ta yaşayan Engelli Ömer Bekir Kazan'ın eli ayağı olan akülü tekerlekli arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından bulunduğu depodan parçalara ayrılarak çalınmıştı. Akülü arabadan geriye hırsızların değersiz görüp bıraktığı birkaç parçası kalmıştı. Üzüntü içinde olan engelli genç ve ailesi mağdur olduklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla dile getirdi. Olayı İHA'nın gündeme getirmesinin ardından gence, bir hayırsever tarafından yeni bir akülü araba hediye edildi. Hollanda'da yaşayan Bünyamin Doğan, olayı televizyonda izlediğini ve hemen yeni bir araba bulup Ömer'e getirdiğini söyledi.

"Yeni arabayla yeni bir hayata başlayacağım"

Yeni arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Bekir Kazan, "Bu ülkede, iyiler olduğu sürece biz mağdurlar mağdur olmayız inşallah. Size ve diğer emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Bu diğer arabadan daha iyi özellikli bir araba. Her şeyde bir hayır vardır, demem ki arabamın çalışmasında da bir hayır varmış. Yeni arabayla yeni bir hayata başlayacağım" dedi.

Baba Selahattin Kazan ise yardım eden kişiye teşekkürler ederek, "Arabamız için çok teşekkür ederiz. Hollanda bölgesinde çalışan Türk Cumhuriyeti vatandaşı Bünyamin bey buna öncülük etti. Ülkemize kadar getirdi, buraya kadar getirdi" ifadelerini kullandı.

"İstedim ki yarasına bir merhem olalım"

Hollanda'da yaşayan ve haberi televizyondan izledikten sonra yardımcı olmak için hareket geçtiğini söyleyen Bünyamin Doğan, "Televizyonda izledim. Onun üzüntüsü bizi çok yaraladı. Bende istedim ki yarasına bir merhem olalım. Ben Hollanda'da ikamet ediyorum. Hemen buldum temin ettim. Türk Havayolları aracıyla hızlı bir şekilde getirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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