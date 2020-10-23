Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı

23.10.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:35

Son dakika haberlerine göre Adana'da 17 yaşındaki Yağmur Aslan, fiziksel engelli babasıyla zihinsel engelli annesinin bakımı için okulunu bırakarak onların eli ayağı oldu.

Adana'da 17 yaşındaki Yağmur Aslan, fiziksel engelli babasıyla zihinsel engelli annesinin bakımı için okulunu bırakarak onların eli ayağı oldu. 2 odalı derme çatma bir evde yaşayan aile hayırseverlerden yardım beklerken, genç kız da okuyamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağı kesilen İsmail (58) ve doğuştan yüzde 50 zihinsel engelli Figen (49) Aslan çifti 29 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 kızları dünyaya geldi. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde İsmail Aslan'a miras kalan 2 göz odalı evde kalan ailenin hayatı 2 yıl önce baba Aslan'ın sol ayağının da şişip kangren olması nedeniyle altüst oldu. Öncesinde lokantalarda çalışıp ailesine bakan Aslan, diğer ayağının da kangren olması nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Ailenin 5 kızından 2'si evlenirken en büyük çocukları Ceylan (27) ise gündelik işlerde çalışarak evine destek olmaya çalışıyor. 14 yaşındaki Gümüş ise ortaokulu bitirip maddi imkansızlıklar nedeniyle liseye gidemezken, 17 yaşındaki Yağmur da 2 yıl önce okulunu bırakıp ailesinin bakımını üstlendi. Engelli çift devletten toplam bin lira engelli maaşı alırken maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik faturalarını da ödeyemedi. Elektrik kesme ve cezalarla birlikte toplam 20 bin lirayı bulan borç nedeniyle de ailenin 2 hafta önce elektrikleri yeniden kesildi.

Gündüz gün ışığından yararlanarak evlerinde oturan aile, akşamlarıysa mum ışığında oturarak vakit geçiriyor. Aile, çamaşırlarını da komşularında yıkarken, hayırseverlerden destek bekliyor.

"ELİMİZDEN HİÇBİR ŞEY GELMİYOR"

Yaşadıkları zor durumu anlatan Yağmur Aslan, "2 haftadır elektriğimiz yok. Çok zor durumdayız. Ben okulumu bıraktım anne ve babama bakmak için. Okuyamıyorum. Ablamın birisi gündelik işlere gidiyor. 2 ablam zaten evli. Onların da çok yardımı olmuyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. 20 bin lira elektrik borcu birikti. Gelip kestiler. Geceleri mum yakıp öyle yemek yiyoruz. Çamaşır makinemiz çalışmıyor. Zor durumdayız. Aylık devletimiz bin lira veriyor ama o da yetmiyor. Ben sadece elektriğimiz bağlansın istiyorum" diye konuştu.

Baba İsmail Aslan ise çalışamadığı için zor durumda olduklarını söyleyerek, "Çocukları da okutamadım. Ben de çalışamıyorum. Kimse işe almıyor. Geceleri mezarda gibiyiz. Bu elektriğimizi halletsinler bizim için yeter" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı
Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Işın Karaca Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 23:35:43. #1.15#
title