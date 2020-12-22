Engelli ailelerine ücretsiz spor etkinliği
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Engelli ailelerine ücretsiz spor etkinliği

22.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:12
Engelli ailelerine ücretsiz spor etkinliği

Kayseri'de başlatılan ve faaliyetleri hız kesmeden devam eden mutlu Yüzler Projesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kayseri'de başlatılan ve faaliyetleri hız kesmeden devam eden mutlu Yüzler Projesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında engelli bireylerin aileleri için pandemi kuralları ön planda tutularak spor etkinlikleri başlatıldı.

Engelli bireylerin ailelerine bir nebze olsun moral sağlamak amacıyla Mutlu Yüzler Rehabilitasyon merkezinin destekleri ile ücretsiz olarak başlatılacak olan etkinlikler Antrenör Arzu Bayram Eser koordinatörlüğünde cuma günü başlayacak. Mutlu Yüzler Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Nur Mutlu, konu ile ilgili olarak bilgi vererek, "Pandemi sürecinde gördük ki en önemli savunmamız bağışıklığımız. Bizde bu bağlamda engelli bireylerin aileleri için pandemi kurallarını üst düzeye alarak velilerimize spor yapma imkanı sunmak için böyle bir çalışmaya destek olduk. 80 metre karelik spor salonumuzda maksimum 8 kişilik guruplar halinde sosyal mesafe kuralı ve HES kodu kontrolü yapılarak çalışmalarımız başlayacak" dedi. - KAYSERİ

Engelli ailelerine ücretsiz spor etkinliği
Engelli ailelerine ücretsiz spor etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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