Engelli Aileler Çanakkale'de

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri Çanakkale'ye götürüldü.

Korkuteli Engelli ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kabadayı, Korkuteli Belediyesinin otobüs desteği ve Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca'nın sponsorluğunda engelli vatandaşları ve ailelerini Çanakkale'ye götürdü. İlk defa Çanakkale'ye giden engelliler, uzman rehberler eşliğinde Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi ve 57'inci Alay ve Conkbayırı'nı gezme fırsatı buldu. İstiklal destanının yazıldığı toprakları gezen engelliler ve aileleri, büyük mutluluk yaşadı.

'Tarih şuurunu anlamamıza engel yok' sloganıyla düzenlenen gezide, engelli öğrencilerin ve ailelerinin sosyal bütünleşmesi, Çanakkale ruhunu daha iyi anlamaları ve tarih bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - ANTALYA