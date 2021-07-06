ENGELLİ AİLE EVLERİNİN ÖNÜNDEKİ YOLA BETON DÖKÜLMESİNİ İSTEDİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde anne ve babanın rahatsız, çocuklardan 4'ünün ise engelli olduğu Çetiner ailesi, evlerinin önündeki toprak yola beton dökülmesi için yetkililerden yardım istedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde anne ve babanın rahatsız, çocuklardan 4'ünün ise engelli olduğu Çetiner ailesi, evlerinin önündeki toprak yola beton dökülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Gazipaşa'ya bağlı Gökçebelen Mahallesi'nde yaşayan Sultan (59) ve Mustafa Çetiner (70) çiftinin 10 çocuğundan 5'i 'miyopati' hastalığıyla mücadele ederken, 5 yıl önce çocuklardan biri bu hastalığa bağlı olarak beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Sultan Çetiner'in geçirdiği beyin kanaması sonucu kısmi felç olduğu, Mustafa Çetiner'in ise diyaliz hastalığıyla yaşamaya çalıştığı aile, evlerine giriş olan 100 metrelik yola beton dökülerek, yaz mevsiminde tozdan, kış mevsiminde de çamurdan kurtulmak istediklerini söyleyip, yetkililerden yardım istedi.

12 yaşından bu yana miyopati rahatsızlığı yaşayan Ferhat Çetiner (43), Engelliyim. Allah'a şükür. Bizde bir kas hastalığı var. Annem 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucunda felç oldu, sağ tarafından. Kendi işlerini ancak idare edebiliyor. Babam da yaklaşık 20 yıldır diyaliz hastası. Haftada üç gün diyalize gidiyor. Diyaliz aracı kapıdan alıp kapıya bırakıyor. Sağ olsun devletimiz aracı gönderiyor haftada 3 gün. Yollarımız bozuk toz, toprak oluyor ama kışın yağmur yağdığı zaman diyaliz aracı evin önüne girince çamurdan dolayı çıkamıyor. Mahalle içerisinden geçen yoldan evimizin önüne giren 100 metrelik bir toprak yol var. Bu yol yazın iyi veya kötü işliyor, toz, toprak oluyor ama kışın da çamur oluyor diyaliz aracı çıkamıyor. Rezil oluyoruz. Yetkililerden bu 100 metrelik yolun beton dökülmesini istiyoruz. Hem bizi tozdan topraktan kurtarsın hem de kışın mağduriyet yaşamayalım dedi.

Baba Mustafa Çetiner de 10 çocuğumdan 1'ini kaybettik, 9 çocuk babasıyım. Çocuklarım yürüme engelli. Yaşamımızı ailecek devam ettiriyoruz devletimizin yardımlarıyla. Yolumuzda sorun var. Ben diyalize gidip geliyorum. Yağmurla çamurla saat 5'te evden çıkıyoruz. Evimizin önüne kışın evimizin önüne araç girmiyor. Yürümek zorunda kalıyoruz. Yollarda kaldığımız oluyor. Yetkililerden bu yolların yapılmasını istiyoruz. Evin önünde 100 metre bir rampa var. Kışın çamur, yazın toz. Buraya beton dökülerek tozdan, çamurdan kurtulmak istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı