Engelli Adamı Kucağına Alarak Taşıdı

Niğde'de yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli vatandaşı, bir başka duyarlı vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntüler şehir polis kamerasına anbean yansıdı.

KUCAĞINDA TAŞIDI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Niğde'de yaşanan bir olay, gözleri yaşarttı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde, Cumhuriyet Meydanı'nda engelinden dolayı yürümekte zorlandığı görülen ve yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşı, bir başka vatandaş kucağına alarak taşıdı. 55 saniyelik görüntünün sonunda, duyarlı vatandaş engelli vatandaşı yavaşça yere indirdi. Bastonlu olduğu görülen ve ayakta zor duran engelli vatandaşın da, kendisini taşıyan vatandaşa elini göğsüne koyarak teşekkür ettiği görüldü.

İYİ İNSANLAR HALA VAR

Görüntüler, "İyi insanlar iyi ki varlar" notuyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.