Engelli adamı "daha fazla kazanacaksın" vaadiyle dolandırdılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde dolandırıcılar, engelli bir vatandaşı iş kurup daha fazla para kazanacağı vaadiyle 40 bin TL dolandırdı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dolandırıcılar, engelli bir vatandaşı iş kurup daha fazla para kazanacağı vaadiyle 40 bin TL dolandırdı.

Develi ilçesinde yaşayan ve engelli maaşıyla geçimini sağlayan engelli Yusuf Bülbül, dolandırıcıların tuzağına düştü. Tanıştığı kişinin kendisine iş kuracağını söyleyerek güvenini kazandığını söyleyen Bülbül, banka bilgilerini verdikten sonra hesabından 40 bin TL kredi para çekildiğini görünce neye uğradığını şaşırdığını kaydetti.

Bülbül, "Bir kişi ile tanıştım. Beraber iş yapacağımızı ve çok para kazanacağımızı söyledi. İlk olarak küçük çaplı işler ile başladık. İki sefer 500 TL toplamda bin TL bana kar verdi. Bende 'paraya ihtiyacım olduğu için işi devam ettirelim' dedim. Benden internet bankacılığı bilgilerimi istediler, bende verdim. Sonra 3 bankadan benim adıma konuşarak kredi çekmişler. Krediyi çektikten sonra da kendi hesaplarına parayı aktarmışlar. Daha sonrada ortadan kayboldular. Toplamda benden 40 bin TL para aldılar. Bende dayanamadım, otelin çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundum. Lakin arkadaşlar son anda engelledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip olayı anlattık ve suç duyurusunda bulunduk. Benimle birlikte 5-6 kişi daha aynı kişiler tarafından dolandırılmış. Savcılığa belgeleri hep gönderdik. Şimdi elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı