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Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

Gaziantep'te engelli bir adam, kızının eski eşi tarafından darp edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te engelli bir adam, kızının eski eşi tarafından darp edildi. Yüzü gözü kanlar içinde kalan engelli adam, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızının eski eşi tarafından evlerinde darp edildiklerini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Olay, Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisar Mahallesi'nde oturan engelli İbrahim K.'nin evine boşanan kızı Zeliha K.'nin eski kocası E.K. geldi. Bu esnada İbrahim K. ve aile fertleri ile E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli E.K., eski eşini, eski eşinin engelli babasını ve diğer aile fertlerini darp etti. Olay sonrası engelli İbrahim K.'nin yüzü gözü kanlar içinde kaldı.

Mahalle halkının araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdirilirken, mağdur İbrahim K. ve eşi Elmas K. ile kızı Zeliha K. olay sonrası jandarma karakoluna giderek kendilerini darp eden E.K.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi

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