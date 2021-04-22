Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
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Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | Güncel

Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti Sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli adamın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı Antalya'da geçen yıl beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan...

Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti

Sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli adamın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı

ANTALYA - Antalya'da geçen yıl beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli İbrahim Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı. Akülü sandalyesi çalınınca çok zor durumda kaldığını belirten Araz, gözyaşları içinde hırsıza beddua etti. Araz, sandalyesini çalan hırsıza, "İnşallah Allah bu hayırlı günde onlara yedirmesin" dedi.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın, vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Yaşamını aldığı akülü sandalyeye bağlayan Araz'ın sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, yetkililerden yardım isterken gözyaşları içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslara beddua etti.

"Akülü arabam merdiven dairemizden çalındı"

Konu ile ilgili konuşan İbrahim Araz, "Geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu sol tarafım felç oldu. Akülü arabam merdiven dairemizden çalındı. Çok sıkıntılı bir duruma düştüm. Emniyete de başvurduk. Sağlığım yerindeyken buradan 2 motosikletimi de çalmışlardı geçtiğimiz yıl içerisinde. Bu insanlar hırsızlık olayını alışkanlık yapmış herhalde. Buradan sürekli hırsızlık yapıyorlar. Ben buradan onlara beddua ediyorum. İnşallah Allah bu hayırlı günde onlara yedirmesin" diye konuştu.

"Allah ona yedirmesin"

Hırsıza beddua eden Araz, "Engelliyim ben o araç benim her şeyimdi. Eşimin bel fıtığı var, manuel engelli aracını süremiyor. Akülü işimizi görüyordu. Beni eve mahkum ettiler. Çok zorlanıyorum. 3 katlı evim ve merdivenli. Komşular yardımı ile aşağı inebiliyorum. Eşim yardımcı oluyor, kızım yardımcı oluyor. Allah ona yedirmesin. Bu hırsızlığı yapanın duygusu yok zaten, hırsızın duygusu mu olur? Arsızın duygusu olmaz. Aracımın çalındığını görünce şok oldum" şeklinde konuştu.

Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
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