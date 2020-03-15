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Bursa, Güncel

Engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren sanığın cezasında 'ağır tahrik' indirimi

BURSA'da işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yusuf P.

15.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:56
Engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren sanığın cezasında 'ağır tahrik' indirimi

BURSA'da işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yusuf P.'nin (28), 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme kararı, Bursa İstinaf Mahkemesince bozuldu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde duruşmalı görülen davada sonucunda, sanık Yusuf P.'ye, ağır tahrik indirimi uygulayarak, 'kasten adam öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, iki yıl önce temmuz ayında, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de ablasına eşlik etti. B.P., polis merkezinde, Mehmet Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

CEZA DAİRESİ AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADIBursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya sanık Yusuf P., avukatı Engin Kara, müşteki avukatları Cihan Kayrak, Tansu Aydın, tanıklar ile yakınları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indirimin az olduğu gerekçesiyle bozdu.

Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi. Ayrıca, Ceza Dairesi Heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle, sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay'a itiraz edeceğini söyledi.


Kaynak: DHA

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