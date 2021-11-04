Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak - Haberler
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Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS- Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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