Engellerini Yüzerek Aşıyorlar

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okullarından yararlanan 45 engelli çocuğa, Seyrantepe Spor Tesisleri olimpik havuzda yüzme eğitimi veriliyor.

Bakanlık tarafından öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirebilmesi için düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar spor faaliyetleriyle tanışma imkanı buldu. Yaz spor okullarından engelli çocukların da faydalanması, ailelerin yüzünü güldürdü.

Eğitimlere katılan engelli çocuklar, haftanın 2 günü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler nezaretinde yüzme öğreniyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Mehmet Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engellilere yaklaşık 3 yıldır yüzme antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Bu yıl yaz okulları faaliyetleri kapsamında yaklaşık 45 engelli çocuğun yararlandığını ifade eden Yazar, "Çocuklar ilk geldikleri zaman sudan korkuyordu. Suyu görüp kaçanlar bile vardı. Yüzmeyi öğrendikten sonra, çocuklar sudan çıkmak istemiyor." dedi.

Bedensel ve zihinsel engelli çocuklara yüzme dersi verdiklerini belirten Yazar, kurs sayesinde çocukların yüzmeyi öğrendiğini aktardı.

Yazar, "Down sendromlu öğrencilerimizin algılamaları çok daha geç olduğu için biz onlara sevgiyle yaklaşarak, önce kendimizi, daha sonra suyu ve havuzu sevdirmeye çalışıyoruz. Çocukların burada eğlenmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Yüzme kursu sayesinde çocuklarda olumlu değişimlerin yaşandığını, ailelerin çok mutlu olduğunu anlatan Yazar, kurs sayesinde çocuklarda öz güven duygusunun geliştiğini, kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini vurguladı.

Çocuklar da aileler de mutlu

Kursa katılan 9 yaşındaki görme engelli Zerya Bozkuş, yüzmeyi çok sevdiğini, kendisini geliştirerek yarışmalara katılmak ve madalyalar kazanmak istediğini dile getirdi.

Anne Şirin Bozkuş da engellilere yönelik böyle bir çalışmayı duyduğu zaman hemen kızını kursa kaydettirdiğini anlatarak, "Kursun çocuklara çok faydası oluyor. Çocuğun özgüveni artıyor. Çocuğum, 'Ben yüzme yarışına gireceğim, başaracağım, madalyalar kazanacağım' diyor. Kendisini daha iyi ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kursa katılan çocuklardan Caner Baran ise yüzmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu, havuzu çok sevdiğini söyledi.

Baba Mahmut Baran da "Oğlum Caner daha önce sudan korkardı, havuza girmezdi. Burada havuzla tanıştı, yüzmeyi öğrendi. Kursta, oğlum çok mutlu oluyor. Kendini daha rahat ifade ediyor." dedi.