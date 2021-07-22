Engellerini sporlar aşıyorlar
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Engellerini sporlar aşıyorlar

Engellerini sporlar aşıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otizmli ve serebral palsili gençler, Ekim ayında yapılması planlanan Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otizmli ve serebral palsili gençler, Ekim ayında yapılması planlanan Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor. Muğla'da yaşamını sürdüren 23 yaşındaki serebral palsi hastası Halil Yüksel, 26 yaşındaki otizmli Batuhan Serdar ve 16 yaşındaki otizmli Mehmet Cemal Katipoğlu, Korona virüs pandemisi öncesinde hocaları Yelda Tuğba Gür eşliğinde havuzda yüzme antrenmanlarına başladı.

Korona virüs pandemisi başlayınca çalışmalarına ara vermek zorunda kalan gençler, yaklaşık bir ay önce yeninde antrenmanlara başladılar. Haftada birkaç kez antrenman yapan ve engellerini sporla aşan gençler, Bodrum'da Ekim ayında yapılması planlanan Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonada Halil bedensel engelliler, Batuhan ve Cemal ise otizmliler kategorisinde yarışacak.

"Sporla neler başarabileceklerini göstermek istiyoruz"

Gençlerin eğitmeni Yelda Tuğba Gür, yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 5 yıldır bedensel, zihinsel, otistik, downsendromlu çocuklara gönüllü olarak hizmet ediyorum. Bu çocuklarla İstanbul'da çok güzel projelerimiz oldu ve çok güzel başarılar elde ettik. Eşimin işi dolayısıyla buraya yerleşmek durumunda kaldık. Yapacağım en güzel şey, özel çocuklara yüzme öğretmekti. Burada da bu projeyi yapabilir miyiz diye kafamda planladım. Bir tane otizmli çocuğumuzla başladık. Daha sonra ikinci çocuğumuz geldi. Ardından serebral palsili bir çocuğumuz geldi. Onlarla beraber Ekim ayında yapılması düşünülen Bodrum Aquamster yarışlarına hazırlanıyoruz. Bu yarışlarda güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Amacımız çocukları hayata katmak, onlarla beraber bir şeyler başarabilmek. Özel çocukların da bu hayatta var olduğunu, insanlara aktarabilmek. Bu çocukların kapalı kapılar ardında olmamasını, dışarı çıkıp spor yaparak neler başarabileceğini göstermek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hocası ve arkadaşları ile birlikte antrenman yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Halil Yüksel ise "Yelda hocamızla çalışmalarımız devam ediyor. Hocam ile emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Engellerini sporlar aşıyorlar
Engellerini sporlar aşıyorlar
Engellerini sporlar aşıyorlar
Engellerini sporlar aşıyorlar
Engellerini sporlar aşıyorlar
Engellerini sporlar aşıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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