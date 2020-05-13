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Engellerini madalyaya dönüştüren sporcu, antrenörlükte de başarıya ulaştı

Bedensel engelli Mahmut Toprak, ampute futbol ve halterde kazandığı başarılarını yetiştirdiği sporcularla sürdürüyor.

Engellerini madalyaya dönüştüren sporcu, antrenörlükte de başarıya ulaştı
13.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:54

Bedensel engelli Mahmut Toprak, ampute futbol ve halterde kazandığı başarılarını yetiştirdiği sporcularla sürdürüyor.

Çocuk felci nedeniyle 2 yaşında bedensel engelli olan Mahmut Toprak (49), küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymaya başladı. Toprak, mahallede kaleci olarak başladığı spor kariyerine ampute futbol ve halterde devam etti.

Kendisinin önderliğinde kurulan Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un kaptanlığını yapan Toprak, halterde katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Aktif spor kariyerine devam eden, ayrıca halterde yetiştirdiği 2'si kadın 4 engelli sporcuyu çalıştıran Toprak, onların başarısıyla da mutluluğunu taçlandırıyor.

Mahmut Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeline rağmen spora tutunarak hayattan kopmadığını söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı futbol serüvenini profesyonel olarak sürdürdüğünü dile getiren Toprak, memur olarak çalıştığı kurumdan da emekli olduğunu aktardı.

Emeklilik sonrası spora daha çok zaman ayırma şansı bulduğunu kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

"Zaten sürekli spor salonlarında çalışıyordum, futbolun dışında 5 yıl önce halter ile tanıştım. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından katıldığım ilk şampiyonada ikinci oldum. Sonrasında katıldığım 5 turnuvada 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 birincilik alarak 5 madalya daha elde ettim. Benim gibi engelli 4 arkadaşımı da çalıştırmaya başladım ve beraber organizasyonlara katılmaya başladık. Son olarak Kocaeli'de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonada ben ve 4 sporcum, 5 birincilik alarak önemli bir başarıya imza attık. Amacım bu sporcuların milli takımlara seçilmesi. Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutarak ülkemizi ve kentimizi gururlandırmak istiyoruz."

"Spor yaparak hayata daha pozitif bakarlar"

Mahmut Toprak, kentte engellileri sporla buluşturmak için kurdukları ampute futbol takımının şu anda 1. Lig'de olduğunu, takımı Süper Lig'e taşımak için gayret ettiklerini söyledi.

Kendisi gibi engellilere seslenen Toprak, engellilerin hayata küsmemelerini ve spor yaparak hayata tutunmalarını istedi.

Engellileri kendilerini hangi spora yatkın görüyorlarsa o sporu yapmaya davet eden Toprak, "Bizim 'Spor engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır.' sloganımız var. Gelsinler, hangi sporu seviyorlarsa onu yapsınlar. Spor yaparak hayata daha pozitif bakarlar. Spor başarı demek, spor heyecan demek, spor yeni insanlarla tanışmak demek. Şu anda hem halter sporu yapıyorum hem halter antrenörüyüm ve aynı zamanda ampute futbol takımında oynuyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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