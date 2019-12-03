: Engellerine rağmen zeybek oynayarak hayata tutunuyorlar - KONYA

03.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:24

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Engelsiz Yarınlar Derneğinin üyeleri, kurdukları zeybek ekibi ile engellerine rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor.

İşitme ve bedensel engelliler ile hafif mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 4'ü kadın 8 kişiden oluşan Engelsiz Zeybek Oyun Ekibi, üyelerine zeybek oyunu ile öz güven, mutluluk ve yaşam motivasyonu sağlıyor.

Zorlu bir sürecin ardından bir araya gelerek çalışmalarına başlayan ekip, kısa süre içerisinde öğrendikleri zeybek oyunuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk gösterisini yaptı. Vatandaşlar tarafından da beğeni alan ekip, hem daha çok sahne almayı hem de gösterileriyle örnek olmayı hedefliyor.

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir ekibin parçası olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Biz burada sadece zeybek oynamıyor, bir Efe'nin dik duruşu gibi hayata ve engellerimize karşı efelik duruşumuzu, dik duruşumuzu gösteriyoruz." dedi.

Ekibi, yaklaşık 6 ay önce kurduklarını belirten Vural, kısa sürede büyük işler başardıklarını anlatarak, "Hedeflerimiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Bu çocuklarımızın uygun program ve organizasyonlara davet edilmesini bekliyoruz. Onlar bir şeyleri başardıkça daha çok mutlu oluyor, hayata daha çok bağlanıyor ve daha çok sosyalleşiyor. Bu ekiptekilerin gelişimlerini tek tek takip ediyorum. Bizimle az konuşan kişiler sosyalleşmiş durumda. Engelli olmayıp, bize yardım ve desteğe koşan gönüllü dostlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çocukların engellerini nasıl aştıklarına şahit oldum"

Folklor öğretmeni Zümrüt Elbir, görevli olarak başladığı bu işte artık gönüllü olarak çalıştığına vurgu yaparak, "İlk başlarda çok zorlandık. Umutsuzluğa kapıldığım anlar oldu ama çocuklardaki azmi, çalışma hırsını ve başarabileceklerini gördükçe çalışmalara devam etme kararı aldım. Çocukların engellerini nasıl aştıklarına şahit oldum. Çocukların sahnedeki gururlu halleri, alkışlanınca hissettikleri heyecan ve mutluluğu gördükçe ben de çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Zeybek oynarken öz güvenim artıyor"

Kuruluş aşamasından beri ekipte yer aldığını ifade eden Yağmur Arıkeren, "İlk başta yapabilir miyim yapamaz mıyım diye endişeye kapıldım ama sonradan öğretmenlerim beni motive etti. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm ve çok mutlu oldum. Zeybek oynarken öz güvenim artıyor." görüşünü aktardı.

Zeybek oyun ekibinde çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Yeliz Gedikli de "Zeybek oynarken kendimi çok mutlu ve keyifli hissediyorum." dedi.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise dernek çalışanları ve üyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, kurum olarak kendilerine destek olduklarını söyledi.

Ekibin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında sahne alacağını anımsatan Çiftçi, "Engelleri öncelikle zihinde yenmek gerektiğine inanıyorum. Engellerimizi zihnimizde yok ettik mi önümüzdeki en büyük engeli de kaldırmış oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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