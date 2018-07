Engelleri yeteneğiyle aştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve doğuştan görme engelli olan 15 yaşındaki Göktuğ Arin, tüm engellerini darbuka yeteneğiyle aşarak, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

Gaziantep GAP Görme Engelliler Okulu'nda okuyan ve buradaki 8 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan Göktuğ, doğuştan görme engelli olmasına rağmen hayata dört elle sarılmış. Neşesi, heyacanı, yüksek iletişim becerisiyle dikkat çeken genç yetenek, ailesi, akrabaları, komşuları ve arkadaşları tarafından parmakla gösterilir oldu.

Hem darbuka yeteneği hem sıcakkanlı olmasıyla karanlık dünyasını aydınlığa çeviren Göktuğ, spora olan ilgisiyle de kendini gösteriyor. Arin, aynı zamanda Nisan ayında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Bursa Olimpik Atletizm Stadı'nda düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Müziğe ise çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladığını belirten Göktuğ, "Darbukaya 5-6 yaşlarında başladım. Yani öncesinde ne bulduysam onun üzerinde bir şey çalmayı deniyordum. Küçükken araba kaportasında, otobüs camlarında, masalarda bir şeyler çalıyordum. Ondan sonra biraz müzik kulağım gelişince darbuka çalmaya başladım ve zamanla çok iyi çalmaya, alışmaya başladım. Çaldıkça motivasyonum arttı ve kendimle, ailemle gurur duymaya başladım. Şimdi GAP Görme Engelliler Okulu'nu bitirdim ve önümüzdeki yıldan itibaren kimsenin kolay giremediği Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. O nedenle heyecanlı ve mutluyum. Bundan sonraki hedefim Güzel Sanatlar Lisesini bitirip, üniversiteye gitmek ve sonrasında ünlü bir sanatçı olmak" dedi.

Göktuğ'a hayatının her anında destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Anne Hülya Arin ise, "Göktuğ şuan güzel Sanatlar lisesini kazandı. Biz bu liseye ilk başvurduğumuz zaman bize yapamazsınız kazanamazsınız dediler, olmaz dediler, engelleri almıyoruz dediler. Yani bir görme engelli gidemez diye bir baskıyla bu tür kelimeler söylendi ama biz vazgeçmedik savaştık yapacağız dedik ve bugüne kadar geldik. Yani ileride yapmayıp pişman olmaktansa yapıp denemek istedik ve başardık. Oğlum kazandı, onun için onun sayesinde biz de çok mutluyuz. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesine başlayacak oğlumuz, bizim hedefimiz müzik öğretmeni olması, üniversite okuması sonrasında da gidebildiği yere kadar gitmesidir. Biz anne ve babası olarak her zaman Göktuğ'un arkasında ve yanındayız, her zaman destekçiyiz" şeklinde konuştu.

Baba Halil Arin ise, ilk zamanlar çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını, psikolojik çöküntü yaşadıklarını ama Göktuğ'un yeteneğiyle bu zorlukları aştıklarını ifade etti. Baba Halil Arin, "Biz okula ilk götürdüğümüzde başvurduğumuzda başaramaz, yapamaz, bunları getirmeyin, geri götürün dediler. Biz bu kelimelerle, bu davranışlarla yılmadık ve sekiz yıl uğraştık. Aşılmayacak şeyleri aştık, yapılmayacak şeyleri yaptık. Göktuğ'u bu noktalara hep beraber getirdik. Şimdi doğuştan görme engelli olmasına rağmen müthiş bir müzik kulağına sahip ve bu yeteneğiyle Gaziantep'te herkesin kolay kolay giremediği bir liseye Güzel Sanatlar Lisesine girme hakkı kazandı. Bu sebeple biz çok mutluyuz. Bize bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkamızda duran Şehitkamik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'ya, GAP Görme Engelliler Okul Müdürüne ve Göktuğ'un tüm öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.