Engelleri müzikle aşıyorlar
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Engelleri müzikle aşıyorlar

Tarsus Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' Yarenlik Alanı'nda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için mini bir konser verdi.

18.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50
Engelleri müzikle aşıyorlar

Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' Yarenlik Alanı'nda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için mini bir konser verdi.


'Engellileri Müzikle Aşıyoruz' sloganıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için enstrümanlarını yürek teline dokunduran 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar, toplumun sevgisine ve ilgisine ihtiyacı olan zihinsel yetersiz çocuklara dikkat çektiler. - MERSİN

Kaynak: İHA
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