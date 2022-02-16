Engelleri kulaçla aşan Ayşegül, 5 ayda altın madalyaya uzandı

Kayseri'de 5 ay önce yüzmeyi öğrenen 11 yaşındaki bedensel engelli sporcu Ayşegül Doğanay, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması'nda 3'ü altın 5 madalya kazandı.

Doğuştan kas rahatsızlığı nedeniyle iki bacağını da kullanamayan Ayşegül Doğanay, yaz tatilinde gittiği Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olimpik havuzda yüzme öğrendi.

Burada tanıştığı antrenör Safiye Kayabal'ın tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başlayan Ayşegül, yaklaşık 5 ay süren antrenman sürecinin ardından Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunca 3-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması'na katıldı.

Ayşegül, 11 yaş kategorisinde 200 metre serbest stil, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kurbağalamada altın, 100 metre kurbağalamada bronz, 50 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı.

"İlk yarışmam olmasına rağmen 5 madalya kazandım"

Ayşegül, AA muhabirine, başarıda en büyük pay sahibinin antrenörü ve ailesi olduğunu söyledi.

İlk başlarda hiç yüzemediğini, küçük havuzda vakit geçirdiğini anlatan Ayşegül, "Sonra hocamız benimle ilgilenmeye başladı. Daha sonra aşama aşama ilerleyip turnuvaya katıldık. İlk yarışmam olmasına rağmen 5 madalya kazandım, çok mutluyum. Yüzmeyi seviyorum, milli takıma gidip daha çok madalya kazanmak, ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

"Antrenmanlarını hiç aksatmadı."

Ayşegül'ün ilk başlarda tereddüt içerisinde olduğunu dile getiren antrenör Safiye Kayabal ise ilk iş olarak minik sporcuyu ikna ettiklerini aktardı.

Antrenmanlara başladıktan sonra azimli şekilde hazırlandığını vurgulayan Kayabal, şunları kaydetti:

"Hafta da 5 gün antrenmanlara geldi. Su üzerinde alıştırmalar yaparak başladık. Su üzerinde durmayı öğrendikten sonra teknik taktik çalışmalarını yaptık. Serbest sitil, kurbağalama, sırt üstü derken çok iyi bir aşama kaydetti. Yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra çok azmetti. Antrenmanlarını hiç aksatmadı. Zaten bu çok önemli."

"Kendimizi göstermek istiyoruz."

Kayabal, sporcusunun madalya kazandıktan sonra daha hırslandığını ve bunu antrenmanlarda gösterdiğini ifade etti.

Ayşegül'ü "umut veren" sporcu olarak değerlendiren Kayabal, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Antrenman sayımızı 7'ye çıkardık. En iyi şekilde hazırlanıp kendimizi göstermek istiyoruz. Ayşegül çok azimli. 5 ay önce bu spora başlayıp ilk yarışmasında 5 madalya alması bize umut veriyor. Spor yapan engelli bireyler engellerini unutuyor, kendilerine öz güven geliyor. Ayşegül ilk madalyasından sonra antrenmanlara daha hırslı geliyor. Ona çok büyük moral oldu."

Anne Aygül Doğanay ise kızının kazandığı madalyalarla tüm ailenin mutlu olduğunu söyledi.