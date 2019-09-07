07.09.2019 14:43

Engelleri kaldırmak için uzlaştılar

İZMİR – Adalet Bakanlığı tarafından yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması, toplumsal yaşama faydalar sağlıyor. Bunun son örneği ise İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşandı.

2013 yılında hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması faydalı sonuçlar veriyor. Aliağa Adliyesinde görülen bir ceza dosyasında taraflar uzlaşarak örnek bir kararının altına imza attılar. Uzlaştırıcı avukatların bir araya getirdiği ceza dosyasının tarafları, "Aliağa Engelliler Derneğine teslim edilecek bir akülü tekerlekli sandalye alınması" kararında anlaşıp davalarından karşılıklı olarak vazgeçtiler.

Uzlaşma görüşmelerinde taraflarından biri olan Avukat İrfan Medet Akpınar, birçok dava dosyasına örnek ve emsal teşkil edecek bir uzlaşı kararına imza attıklarını söyledi. Taraflar arasında yaşanan adli uyuşmazlıkların belirli bir konuşma ve uzlaşma ortamında çözülebileceğini belirten Akpınar, "Arabuluculuk uygulaması, normal dava süreciyle karşılaştırıldığında birçok avantajı olan bir yöntemdir" dedi.

Erdal Yıldırım isimli bir vatandaş ile bir anlaşmazlık sonucu davalık olduklarını açıklayan Avukat İrfan Medet Akpınar, "Erdal Yıldırım ile aramızdaki husus uzlaştırma yöntemi ile çözüldü. Uzlaşmamızın amacı çok güzeldi. Ulvi bir amaca hizmet ediyordu. Uzlaşmamızın yaptırımı, engelliler derneğine bir akülü tekerlekli sandalye bağışlamasıydı. Sağ olsun o da bu uzlaşma teklifimizi kabul etti. Toplumumuzda bu tip ceza vakaları çok fazla yaşanıyor, çok fazla uzlaşma dosyası oluyor. Bu dosyanın da benzer nitelikte olaylara emsal teşkil etmesini diliyorum" dedi.

Erdal Yıldırım da İrfan Medet Akpınar'ın hukuki bilgisi ve uzlaşmacı tavrı sayesinde problemin çözüme kavuştuğunu, aralarındaki problemin hayırlı bir olayla sonuçlandığını, zamanında aralarında yaşanan yanlış anlaşılmanın uzlaşma sonucunda iyi niyet ve samimiyet çerçevesinde sonuçlanmasından dolayı memnun olduğunu söyledi. Toplumda yer alan bu tarz suçların cezai yaptırımlar ile değil, topluma faydalı olunabilecek sonuçlarla son bulmasını temenni ettiğini de belirten Yıldırım, "İrfan Bey ile aramızda ufak bir tartışma oldu. Tartışma hukuki nedenlerle yargıya taşındı. Tabi daha sonra İrfan Beyle uzlaşmaya gidildi. İrfan Bey'in kabul etmiş olduğu uzlaşmada engelli kardeşlerimiz için bir yaptırım uygulandı tarafıma. İrfan Bey dedi ki 'Erdal Bey bir akülü araba alıp bize bağışlayacaksın bağışlama yaptığın zaman biz seninle uzlaşmış olacağız' Ben de tabii ki dedim. Çünkü engelli kardeşlerimizin bir eksikliği giderilmiş olacak. Engelli kardeşlerimizin ne kadar zorluklar yaşadığını biliyoruz" diye konuştu.

Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan Aliağa Engelliler Dernek Başkanı Aytaç Bayarm ise Avukat İrfan Medet Akpınar ile Erdal Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA