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Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından bir tören düzenlendi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından bir tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki törene çok sayıda engelliyle birlikte sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen bir törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda engelliyle birlikte sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Engelliler Meclisi Üyesi Deniz İnce, engelliler olarak sorunlarının çözümleri için özverili bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler

Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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