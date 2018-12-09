Samsun Valisi Osman Kaymak, "Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi olmalı diye düşünüyorum." dedi.

Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonunda, özel çocuklara hizmet veren antrenör, öğretmen, idareciler ile yarışmalarda derece yapan özel sporcular ve aileleriyle bir araya geldi.

Engelli çocuklara ulaşarak hayatlarının her alanında daha etkin olmalarının sağlanmasını önemsediğini ifade eden Kaymak, engellilerin, önündeki engeller kaldırıldığı ve inandığı zaman mutlaka sonuca ulaştıklarını belirtti.

Kaymak, imkan verildiğinde engellilerin nasıl başarılı olabildiklerine işaret ederek, bu yönde destek veren TÜGVA başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Bu noktada gönüllerdeki engellerin istenildiği gibi kaldırılamadığı, bu düşünce tamamen içselleştirilemediği için yapılması gereken işlerin de yapılamadığını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi olmalı diye düşünüyorum. Engelli özel çocuklarımızın sporlardaki başarılarına şahidim. Bu çocuklarımıza imkan verildiği zaman her işi başardığını görüyoruz. Bu anlamda herkese görev düşüyor. Özel çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmamak bütün kurumların ve devletin görevi ama aynı zamanda STK'ların da görevi olması lazım. Özellikle spor yapan ve bu sporda başarılı olan özel çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onların başarısı, mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizleri çok mutlu ediyor."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan da müdürlük bünyesinde 2015 yılında kurulan engelli biriminde 460 sporcusu ve 77 antrenörü ile 40 branşta faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Temiz ise Türkiye ve Samsun'da dezavantajlı gruplara yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Programda ayrıca TÜGVA'nın Samsun'da yaptığı çalışmalar kısa filmle katılımcılara sunuldu.

Konuşmaların ardından özel çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymak, çocuklarla aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirip çeşitli hediyeler verdi.