Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

04.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:26

ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (13) sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Deniz, "Hayalim A milli takımla dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

11 YAŞINA KADAR 9 AMELİYAT11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİAli, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampüte edildi.HEDEFİ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUAmeliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. Hayatında ikinci defa yürümeyi öğrenen Ali, "Kaval kemiğim kısa dünyaya geldim. 11 kez ameliyat oldum. Kaval kemiğimin gelişiminin bacağımdan daha az olması nedeniyle ampütasyona karar verildi. Ben yürümek, futbol oynamak için ayağımın diz altından kesilmesini istedim. 5 yıldır futbol oynuyorum. Hedefim A milli takımla dünya şampiyonluğu kazanmak. Bunun için geliştiriyorum kendimi. Ampute futbolda süper ligin en genç futbolcusu unvanı 2 yıldır bende. Daha çok başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.Anne Gül Doğan ise Ali'nin geçirdiği 11 ameliyatın kendilerini çok üzmesine rağmen oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Gül Doğan, şunları söyledi: "Ali hiç pes etmedi. Ben de oğlumla pes etmedim ve onun yürüyebileceğine inandım. Her ameliyattan sonra bizim yürüme umudumuz vardı. Sonunda ampütasyona karar verildi. Bunu gerçekleştirdik ve Ali daha güçlü oldu. Şu anda proteziyle yürümeye başladı ve bu bizim için her şeye değerdi. Ali futbol yaşamında, hayallerine giden yolda en genç süper lig oyuncusu olarak devam ediyor. Ali çok heyecanlı ve o koştukça ben daha çok hayallerimizin peşinden koşacağım."

Kaynak: DHA