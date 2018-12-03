Engelleri Florbolla Aştılar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ortaokul ve liseler arası Florbol Turnuvası yapıldı.

Polatlı Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Florbol Gelişim Federasyonu, Türkiye Hokey Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu iş birliğiyle "Florbolla Engelleri Aşıyoruz"' sloganıyla düzenlenen turnuva, heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

Polatlı Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış töreninde, TED Polatlı Koleji öğrencileri işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Down sendromlu ve fiziksel engelli sporcuların gösteri maçıyla açılışı yapılan turnuvada, daha sonra ilçedeki ortaokul ve lise takımları karşı karşıya geldi.

Toplumsal farkındalığı artırmak için

Türkiye Florbol Gelişim Federasyonu Başkanı Özcan Gül, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikle toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Engelleri kalbimizle sporla florbolla aşacağız." dedi.

Turnuvada, genç erkeklerde Polatlı İmam Hatip Anadolu Lisesi, genç kızlarda Beştepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ortaokul seviyesinde ise hem yıldız kızlar hem de yıldız erkeklerde Zafer Ortaokulu birinci oldu.

Açılış törenine Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Aytekin, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Çakır da katıldı.