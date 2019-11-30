Engelleri birlikte aştılar

30.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:46

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde zihinsel ve fiziksel engelli gençler birlikte pasta yaparak hem öğrendi, hem de eğlendi.



Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları üyeleri, Bozüyük Engelliler Derneği aracılığıyla yaptıkları organizasyonla 7 engelli genci, ailelerinin izniyle 4 Eylül Mahallesi'ndeki pasta imalathanesinde buluşturdu. İmalathanede çeşit çeşit pasta yapma imkanı bulan gençler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı. Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Kısmet Sağlam, yaklaşan Engelliler Hastası münasebetiyle engelli bireylerle eğlenceli bir organizasyon yapma düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Organizasyon süresince çok eğlendiklerini belirten Sağlam, "Engelli bireylerimize daha önce tek başlarına yapamadıkları pastaları yapma fırsatı sunduk. Diledikleri biçimde ve şekilde yaş pasta yapmalarını sağladık. Yaptıkları pastaları, birazdan bizlere ve ailelerine ikram edecekler. Onların elinden pasta yiyeceğiz. Bu çalışmayla bir nebze de olsa onların mutluluğuna ortak olduk. Aslında engel yoktur, engeli oluşturan insan vardır. Biz engelleri hep birlikte aşıyoruz." dedi.



İmalathane sahibi Aliye Uğurbalı ise çok keyifli saatler geçirdiğini anlatarak, "Hep birlikte burada pastalarımızı yaptık. Birazdan da tatlarına bakacağız. Ben de çok eğlendim, çocuklarımız da çok eğlendi, mutlu oldu. Birçok insanın günlük yaşamda yapmakta zorlandığı şeyleri burada daha güzel şekilde yaptılar." diye konuştu.



Organizasyona katılan engelli bireyler de farklı bir gün geçirerek çok eğlendiklerini belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA