Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar

Bedensel engellilerin yaşamda daha fazla yer alması için 7 sene önce kurulan ve 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bir üst lige çıkmak için ter döküyor.

Antrenmanlarını Sorgun ilçesinde kapalı spor salonunda Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ve Antrenör Hamza Kablanoğlu eşliğinde sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, lige iddialı hazırlanıyor. Eve kapanmak yerine sporun engellilere sağladığı imkanlardan yararlanan sporcular, idmanlarını aksatmadan yapıyor. Yaşları 16 ile 50 arasında değişen kimi doğuştan kimi de sonradan engelli olan sporcular, büyük bir disiplin ve heyecanla ligde oynayacakları maçlara hazırlanıyorlar. 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Antrenmana gelmek için 21 kilometre yol gidiyor

Antrenmana 21 kilometre yol kat ederek gelen 23 yaşındaki İsa Arslan, "Sorgun'un Gököz köyünde yaşıyorum, buraya 21 kilometre. Köyümden buraya kendi aracımla gelip gidiyorum Basketbol oynamak için. 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefimiz büyük, nasip olursa 2. Lig'e çıkmak istiyoruz. 2.5 yaşında traktör kazası sonucu omurilik felci oldum. Hiçbir engelim yok basketbol oynamak için. Diğer engelli kardeşlerimiz de umutsuzluğa kapılmasın, evlerinden çıksınlar ve gelsinler bize ulaşsınlar, ben engelliyim diye evde oturmasınlar. Bir engelli, bir işi yapmak istesin onu yapar. Spor bizi hayata bağlıyor. Basketbolda bir gayemiz, amacımız var. Spor yapınca hem bedenen hem de ruhen rahatlıyoruz" dedi.

"Spor bizi hayata bağlıyor"

Kepçe operatörüyken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olan İsmail Keleşoğlu ise, "5 senedir basketbol oynuyorum. Kepçe operatörüydüm, iş kazası sonucu bu hale geldim. Engelim basketbol oynamama engel değil. Basketbol oynayınca daha mutlu oluyorum. Ruhen ve bedenen rahatlıyor insan. Herkesi basketbol oynamaya davet ediyoruz. Spor bizi hayata bağlıyor" şeklinde konuştu.

"Spor yapınca mutlu oluyorum"

Takımın hem antrenörlüğünü hem de kaptanlığını yapan Hamza Kablanoğlu ise, "Spor bizim her şeyimiz, hayata sporla bağlanıyoruz. Spor bizim için hareket oluyor, antrenmana gelmeyince kendimi iyi hissetmiyorum ama gelince mutlu oluyorum. 3. Lig'deyiz şu anda. Geçen yıl kıl payı 2. Lig'i kaçırdık, bu yıl hedefimiz 2. Lig'e çıkmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yozgat halkından destek bekliyoruz. Bize destek olsunlar, bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT