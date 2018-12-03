Engelleri Aşma Vakti

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü", Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM) birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Özel Sporcular ve Engelliler İl Spor Merkezi işbirliğiyle yapılan etkinliklerde; bedensel, görme ve işitme gibi çeşitli engeli bulunan bireyler Piazza AVM'de bir araya geldi. AVM'nin zemin katında düzenlenen etkinlikler; saygı duruşu ve işaret diline de çevrilen İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Ceddin Deden Neslin Baban" sözleriyle başlayan marş eşliğinde AVM içinde, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapan engelliler, kendilerini izleyen ziyaretçileri selamladı. Tekerlekli sandalye zeybek ekibinin gösterileriyle devam eden etkinliklerde, 19 Mayıs İşitme Engelli Okulu öğrencileri vals ve lirik dans gösterileri yaptı.

Etkinlik, engelli bireylerin engellerini nasıl aştıklarını faaliyet ve sportif yarışmalarla sona erdi. Etkinliğe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, vatandaşlar katıldı. - SAMSUN