Engelleri Aşan Zeynep, Emanet Malzemelerle Türkiye 4'üncüsü Oldu

Sivas'ta yaşayan engelli sporcu Zeynep Cömez (21) emanet malzemelerle yarıştığı Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu.

Sivas'ta bir kamu kurumunda memur olarak çalışan ve doğuştan sol elinde 3 parmağı olmayan ve sol bacağı diğerinden 11 santim kısa olan Zeynep Cömez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Atıcılık Türkiye Şampiyonasında emanet aldığı kıyafet, atıcılık malzemeleri ve tüfekle yarışarak Türkiye 4'üncüsü oldu.

Atıcılık sporuyla Aksaray'da tanıştığını, orada malzemelerinin tedarik edilerek antrenman yaptığını ifade eden Cömez "Güzel bir süreçten sonra katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda iki kere Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Sivas'a tayin gelmek durumunda kaldım. Burada hiçbir malzeme yoktu. Yaraş hocayla biraz geç tanıştık. Sağ olsun kendisi bize çok yardımcı oldu. Sivas'ta atıcılık ile alakalı poligon yok, antrenör yok, tüfek yok, ceket yok hiçbir şey yok ve ben bu şekilde bir Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Branşımda tek bayan sporcuydum, buna rağmen Türkiye 4'üncüsü oldum. Hedeflerimiz çok yüksek Olimpiyatları, Dünya Şampiyonalarını hedefliyoruz. Özellikle alandaki tek bayan sporcu olarak çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunun için de tez zamanda umarım ekipmanlarımız, poligonumuz, antrenörümüz sağlanır" dedi.

"44 BEDEN CEKET GİYDİ"

Kendisinin 34 beden olmasına rağmen şampiyonada 44 beden ceketle yarıştığını ifade eden Cömez, "Ben 34 beden giyiyorum, ancak biz salınım yapmasın, vücudumuzun titremesini birazcık daha azaltsın diye ceket giyiyoruz. Orada bana 44 beden ceket verildi. Ceket çok büyüktü, hiçbir şekilde bana etkisi olmadı. Ayrıca benim tüfeğimdeki tetik bozuktu. Normalde biz halkaları iç içe getirip tetikteki boşluğu alıp hafifçe ezerek ateşleme yaparız. Ancak benim tetiğim boşlukta resmen sallanıyordu. Birkaç atışta bir onu sıkıştırmak gerekiyordu. Başka takımın antrenörü geldi sağ olsun yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Yaşar Rende ise sporcusunun başarısından dolayı kutlayarak, "Şampiyonada Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübümüzü sporcumuz Zeynep Cömez temsil etti. Ancak ne yazık ki Zeynep Cömez 6 aydır Sivas'ta olmasına rağmen herhangi bir malzemesini tedarik etme fırsatı bulamadık. Emanet tüfekle kendisi büyük bir başarı örneği göstererek Türkiye 4'üncüsü olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zeynep Cömez'in açıklamaları

-İl temsilcisinin konuşması - Sivas

Kaynak: DHA