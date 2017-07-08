Engelleri Aşan Sergi

Sinop'ta engelliler tarafından açılan sergi büyük beğeni topladı.



Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında bulunan engelli vatandaşların öğretmenleri ile birlikte yaptıkları sanatsal ürünler Sinop Belediye Yaşlılar Çay Bahçesinde düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu. Sergide dokuma, seramik, tel kırma, mum, bitkisel ürünler, reçel ve turşulara yer verildi.



Engelliler, öğretmenleri ve vatandaşların katıldığı sergi 17 Temmuz'a kadar açık kalacak. - SİNOP