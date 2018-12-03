Siirt'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik "Engelleri AŞ da gel" ses yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi tarafından belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan engelliler, sevdikleri türküleri seslendirip şiirler okuyarak hünerlerini sergiledi.

Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ildeki bazı özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engellilerin katıldığı programda, bedensel engelli Sabır Ekik'in "Ben engelliysem sen nesin?" şiiri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve bazı davetlilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Jüri üyelerinin değerlendirme sonucunda yarışmada Abdulselam Yıldız birinci, Gözde Dayan ve Berzan Atlağ ikinci, Elif Evin de üçüncü oldu.

Tüm yarışmacılara çeşitli ödüllerin verildiği etkinlikte, Vali Ali Fuat Atik, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı ve Belediye Başkan Vekili Taşkın, dereceye giren engellilere ödüllerini verdi.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, burada yaptığı konuşmada, yarışan herkesin başarılı bir şekilde şiir okuyup türküler seslendirdiğini belirtti.

Engellilerin önündeki engelleri kaldırma konusunda herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Taşkın, şunları söyledi:

"Saniyeler içinde bir uzvumuzu kullanamaz hale gelme ihtimalimiz var. Dünyaya gelecek bir çocuğumuzun, hayata dair birtakım zorluklarla dünyaya gözünü açma ihtimali var. Bunları düşünememek, bunlar hakkında çalışma yapmamak zannediyorum en büyük engelliliktir."

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da katıldığı programda 48 engelliye akülü araç ve çeşitli malzemeler dağıtıldı.