Engeller İşbirliğiyle Aşılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli dernekleriyle bir araya gelerek, dezavantajlı vatandaşların meseleleriyle alakalı fikir alışverişinde bulundu.

Bursa'da yaşayan engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi hedefiyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçen Engelliler Şube Müdürlüğü, engelli dernek ve amatör spor kulübü temsilcileri ile ilçe belediyelerinin ilgili birim sorumlularıyla tarihi belediye binasında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla yapılan toplantıda Bursa'da engelli vatandaşların hayatlarını daha rahatlıkla sürdürebilmeleri hedefiyle yapılması planlanan hizmetler, işbirliği çalışmaları değerlendirildi. Tarihi belediye binasında hizmet veren Engelliler Şube Müdürlüğü çatısı altında bir araya gelen dernek temsilcileri, sıkıntı ve taleplerini Başkan Aktaş'a iletti.

Bursa'nın daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması maksadıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Başkan Alinur Aktaş, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak projeleri önemsediklerini söyledi. Her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Aktaş, bilinçli adımlar atılması gerektiğine değinerek, ancak bu sayede engelli vatandaşlara yönelik çok daha iyi fırsatlar oluşturulabileceğini ifade etti. Başkan Aktaş, toplantıda, engelli bireyler için sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleşeceği merkezin Bursa'da açılacağını da müjdeledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 2016'dan bu yana faaliyet gösteren birimin görev ve sorumluluk alanı genişletilerek oluşturulan Engelliler Şube Müdürlüğü ile Bursa'da yaşayan dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir bir Bursa hedefleniyor. - BURSA