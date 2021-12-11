Engeller "Elim Sende" farkındalık projesiyle aşılacak

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu doğrultusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak için hayata geçirilen "Elim Sende" farkındalık projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Gelecekte hep birlikte daha eşitlikçi, adil ve insani bir çevrede yaşamayı tecrübe edeceğimiz günlerde buluşacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Elim Sende farkındalık projesinin tanıtım toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun katılımıyla yapıldı. Sosyal Projeler Dairesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları tarafından da desteklenen çalışmanın Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantısında konuşan Mustafa Özuslu, "Bildiğiniz gibi ayrımcılık pratikleri her zaman farkında olarak vuku bulmaz. Hatta ayrımcı ifadeler çoğu zaman oldukça sinsi bir biçimde gündelik dilimizin zararsız bir parçası gibi sarf edilir, yayılır. Bu sebeple dilimizde ayrımcılığa ilişkin en ufak bir nüvenin bile beslenip büyümemesi için toplumsal farkındalığı arttıracak faaliyetlerin yapılması elzem hale geldi. Ayrımcı davranışlar ve uygulamalar nedeniyle engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmalarında güçlük yaşadıkları da aşikar. Umarım gelecekte hep birlikte daha eşitlikçi, adil ve insani bir çevrede yaşamayı tecrübe edeceğimiz günlerde buluşacağız" dedi.

"Bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz"

Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da projenin önemine değinerek "Engelliler, kadınlar, çocuklar, gençler, işsizler, evsizler, eğitimsizler, yaşlılar, mülteciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, rehberlik, danışmanlık ve güçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu sorumlulukla engelli bireyler için başlatılan Elim Sende projesinin yürütücüsü ve parçası olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Projeyi gençlerin, genç gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak aklı ve paydaşlığıyla yürütmenin çok kıymetli olduğuna da değinen Anıl Kaçar, "İlgili paydaşlara, özellikle gençlere proje kapsamında dekoratif değil gerçek anlamda kürsü verilmiş durumda. Çünkü gençler sadece geleceğin değil, bugünün de söz söyleyenleri" şeklinde konuştu.

Elim Sende projesi

Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyerek "Elim Sende" projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan bu projeyle İzmir'in ilçelerinin yanında, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getiriyor. "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" söylemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Elim Sende projesi, çocukların farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Projeyle çocuk ve gençlerin üretkenliği sanat çalışmaları ile destekleniyor. Böylelikle engelli farkındalığı başta olmak üzere sosyal yaşama katkı sağlamaları, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeler üretmeleri amaçlanıyor.

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