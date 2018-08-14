AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti olarak bütün engellemelere rağmen yollarına devam edeceklerini belirti.

Revi, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, 14 Ağustos 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Türkiye'nin kabus dolu günlerinde milletin umudu olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin o günlerden AK Parti'nin, milletin desteğiyle 17 yıldır yaptığı reform ve yatırımlarla dünya devleti haline geldiğini dile getiren Revi, şunları kaydetti:

"Milletin yolundan çıkmayan ve millete hizmetten bıkmayan AK Parti insan odaklı yaklaşımıyla yaptığı büyük icraatlarla Türkiye'nin partisi olmaya devam edecektir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 günü kurulan partimiz kuruluşundan kısa süre sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinden birinci parti çıkarak iktidar oldu. 17 yılda girdiği 14 sandık yarışından da galibiyetle ayrıldık. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha büyük başarıların altına imza atmaya devam edeceğiz. Bu davanın yükünü çeken, cefakar ve fedakar milletimiz ile 17 yıl başarıdan başarıya koştuk. Aynı kararlılıkla bütün engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."