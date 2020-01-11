: Engelini unutup, bedensel engellilere "umut" oldu

11.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:13

Şırnak'ta 40 yaşındaki bedensel engelli Gülizar Ölmez, 3 yıl önce kurduğu Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla sunduğu desteklerle engellilerin yüzünü güldürüyor.

Cizre ilçesinde yapılan yanlış tedavi sonucu 5 yaşında bedensel engelli olan Gülizar Ölmez, o günden sonra adeta hayata küserek 15 yıl boyunca eve kapandı.

Daha sonra girişimleri sonucu tekerlekli sandalyeye kavuşan ve sosyalleşen Ölmez, kendisini engellilerin yaşamına adadı.

Ölmez, çevresinde "yapamazsın", "başaramazsın" diyerek karşı çıkanlara inat, yaşadığı sorunlarla başkalarının karşılaşmaması için engellileri bir çatı altında toplamak ve sorunlarını çözmeye katkı sunmak için dernek kurdu.

Köy köy gezdi, engellilere ulaştı

Kurduğu Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneğinin başkanlığını yapan Ölmez, ilk iş olarak kentte yaşayan engellileri tespit etti.

Engelini unutup köy köy, belde belde dolaşarak ulaştığı engellilerle görüşen Ölmez, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirledi.

Dernek aracılığıyla, kırsaldan gelen engellilere hastane, banka ve diğer kurumlardaki işlemlerinde rehberlik desteği sunan Ölmez, gerçekleştirdiği ziyaretlerle kurumlara ve hayırseverlere engellilerin yaşadığı sorunları aktardı, destek talebinde bulundu.

70 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

Çabası ve çalışmalarıyla engellilerin umudu olan Ölmez, devlet ve hayırseverlerin sunduğu katkılarla engellileri 20'si akülü 70 tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Çalışmalarıyla, daha önce kendisine karşı çıkanların takdirini de kazanan Ölmez'in hedefi, hayırseverlerle el ele vererek başlattığı bu iyilik hareketini sürdürüp, kentte ihtiyaç duyan tüm engellilerin yaşamına dokunmak.

"Engelliler için varız"

Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi gibi bedensel engellilere yardımcı olmak için 3 yıl önce dernek kurduğunu söyledi.

Kent genelinde 3 bin 642'si bedensel 8 bin 220 engelli olduğunu belirlediklerini ifade eden Ölmez, "Engelliler için varız. Derneğimizde engellilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Ölmez, belirledikleri 25 engelliye daha tekerlekli sandalye desteği sunmak için girişimlerinin ve çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

- "Hayalim gerçek oldu"

Ölmez'in girişimleriyle tekerlekli sandalyeye kavuşan engellilerden biri de Cizre'nin Aşağıdere köyü Erba mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Şirin Abay oldu. Tekerlekli sandalyesi Ölmez tarafından teslim edilen Abay, büyük mutluluk yaşadı.

Bedensel engelli Şirin Abay, daha önce vaktini hep evde geçirdiğini, artık arkadaşlarıyla gezebileceğini belirterek, "Hayalim gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Abay, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Anne Hacer Abay da tekerlekli sandalyesi bulunmadığı için kızını kucağında dışarı çıkardığını, artık bu sorunlarının giderildiğini dile getirerek, "Çocuğuma yardımcı olanın Allah da yardımcısı olsun. Onun gülmesine, mutlu olmasına vesile oldular. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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