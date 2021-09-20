Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor

Kırklareli'nde engeli nedeniyle eğitim hayatına geç başlayan kadının, aradaki farkı kapatmak için verdiği mücadele ve azmi takdir topluyor.

Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu Çoban (27) engeli nedeniyle eğitim alamadı.

İçindeki öğrenme azmiyle Kırklareli Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarına katılan Çoban, 23 yaşında okumayı söktü, yazmaya başladı.

Çoban, açık öğretim ile ilk ve ortaokulu bitirip liseye geçiş yaptı.

Lise eğitimine devam eden Çoban, aynı zamanda hobi kurslarına gidiyor, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alıyor.

Anne ve babasının yardımıyla sabah saatlerinde akülü arabasına bindirilen Cansu Çoban, üyesi olduğu ve rampası bulunmadığı için basamaklarını ellerinin üzerinde çıktığı Engelliler Yaşam Derneği'nde, Türk dili ve edebiyatı, matematik ve coğrafya dersleri ile cam seramik kursuna katılıyor.

- "Okumak çok güzelmiş"

AA muhabirine, engelli bir birey olarak tüm zorluklara rağmen yaşamını sürdürdüğünü anlatan Çoban, okuma yazma öğrendikten sonra hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bilgiye ulaştıkça insanın öz güveninin arttığını vurgulayan Çoban, "Okumak çok güzelmiş. Allah'ın izniyle 'üniversite mezunuyum' dediğim günleri de göreceğim. Çok güzel bir duygu. İnsanlar 'senin azmine hayranım' dediğinde çok mutlu oluyorum. Engelli bireyler kendilerini lütfen kapatmasın evlere. Azmetsinler, mutlaka başaracaklardır." dedi.

Her geçen gün kendini geliştirdiğini ifade eden Çoban, hiçbir engellinin eve kapanmaması gerektiğini vurguladı.

Okuma yazma öğrenmeden önce içine kapalı olduğunu dile getiren Çoban, "Okuma yazma öğrendikten sonra her şeyi öğrenmeye başladım. Bir sürü kitap aldım okudum. Okudukça okumak geliyor içimden. İlk okuma yazma öğrendiğimde, televizyonda bir yazı çıktığında 'ben bunu okuyorum' sevinci yaşamak çok ayrı bir duygu. 'Artık ben de bir şeyleri okuyabileceğim, artık ben de sokak isimleri okuyabileceğim' dediğim gün dünyalar benim oldu." diye konuştu.

Çoban, üniversite hayaline ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.