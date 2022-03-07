Engeli sebebiyle sosyal ortamlarda sıkıntı yaşıyordu, bir kurs ile hayatı değişti

KANDIRA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de doğuştan el parmakları olmayan iki çocuk annesi Nurhayat Akyıldız'ın hayatı, el sanatları kursuyla değişti. Kurs sayesinde hem sosyalleşen hem de aile ekonomisine katkı sunan Akyıldız, "Burası bana adete terapi merkezi gibi oldu. Önceden sakladığım ellerimi artık saklamıyorum" dedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve doğuştan el parmakları olmayan Nurhayat Akyıldız, hem sosyalleşmek hem de hobi kazanmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına (KO-MEK) başvurdu. KO-MEK el sanatları usta öğreticisi ile tanıştıktan sonra adeta hayatı değişen Nurhayat Akyıldız, artık hem eğitimlere katılıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak hayata sımsıkı sarılıyor. Yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ihtiyaçlarının giderilmesine de katkıda bulunan Akyıldız, KO-MEK'te kendisini daha rahat hissettiğini söyledi.

"Burada tüm engellerimi unutuyorum"

Doğuştan el parmaklarının olmadığını ifade eden Nurhayat Akyıldız, "Kandıra'ya yıllar önce gelin geldim. İki tane çocuğum var, eşim vefat etti. Ben daha önceden kimsenin yanında parmaklarımın olmayışı dolayısıyla el işi yapamıyordum. Sadece çok samimi olduğum akrabalarım yanında el işi yapabiliyordum. Sağ olsun el sanatları hocamızı tanıdıktan sonra bu sorunumu onunla birlikte aştık. Artık burada sınıf ortamında arkadaşlarımın yanında rahatlıkla el işi yapabiliyorum kendi engelimi bile unutuyorum" diye konuştu.

"Artık ellerimi saklamıyorum"

Eşinin vefat etmesinden dolayı iki çocuğuyla kendisinin ilgilendiğini ifade eden Nurhayat Akyıldız, "KO-MEK sayesinde artık daha aktif bir şekilde kimseden çekinmeden burada el işi işlemeleri yaparak onların çeyizlerini hazırlıyorum. Burada bir de sosyal sorumluluk olan KO-MEK bohçası hazırlayarak ihtiyacı olan kızlarımıza da destek oluyoruz. Ben KO-MEK'e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Burası bana adete terapi merkezi gibi oldu. İyi ki KO-MEK'i tanımışım önceden sakladığım ellerimi artık saklamıyorum" diye ifade etti. - KOCAELİ