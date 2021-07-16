Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi
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Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi

Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi
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Projemiz, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde UNICEF Türkiye Temsilciliğinin teknik ve finans desteği ile 2017 yılında başlamış Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.

Projemiz, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde UNICEF Türkiye Temsilciliğinin teknik ve finans desteği ile 2017 yılında başlamış Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. Projede hedef kitle olarak belirlenen okul öncesi ve ilkokul kademelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve akademik ve/veya gelişimsel olarak akranlarından farklı performansa sahip risk grubunda yer alan çocukların sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Proje ile ülkemizde özel eğitim alanında ilk defa sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerine yönelik bir çerçeve hazırlanarak bu çerçeve kapsamında yürütülen tüm eğitim faaliyetlerinin kayıt altına alınarak izlenebilmesi hedeflenmiştir.

Proje amacı doğrultusunda;

· eğitimciler ve veliler için kılavuz kitaplar,

· eğitim programları ve kılavuz kitapları,

· e-İzleme Modülü (e-okul bünyesinde),

· e-İzleme Modülü kullanım kılavuzları,

okul öncesi ve ilkokullar için ayrı ayrı setler halinde toplam 24 kitap hazırlanmıştır. Hazırlanan kitaplardan değerlendirme çerçevesi kılavuz kitapları basılarak ülke genelinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Öğretmen eğitim programları ve e-İzleme Modülüne ilişkin çıktılar ise e-kitap formatında hazırlanmıştır. Proje kapsamında basımı yapılan ve e-kitap olarak hazırlanan tüm kitaplara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Engeli olan çocuklar için ilkokul değerlendirme çerçevesi

Engeli Olan Öğrencilerin Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Eğitimi [Fasikül 1] Değerlendirme Türleri ve Ölçme Araçları [Fasikül 2] Sınıf İçi Değerlendirme [Fasikül 3] Değerlendirme Uyarlamaları ve İçerik Değişiklikleri [Fasikül 4] Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar [Fasikül 5] İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar [Fasikül 6] Engeli olan çocuklar için okul öncesi değerlendirme çerçevesi

Engeli Olan Öğrencilerin Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Eğitimi [Fasikül 1] Değerlendirme Türleri ve Ölçme Araçları [Fasikül 2] Sınıf İçi Değerlendirme [Fasikül 3] Değerlendirme Uyarlamaları ve İçerik Değişiklikleri [Fasikül 4] Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar [Fasikül 5] İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar [Fasikül 6] Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi İlkokul Aile Kılavuzu

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Okul Öncesi Aile Kılavuzu

İlkokul e-İzleme Modülü Kullanma Kılavuzu

Okul Öncesi e-İzleme Modülü Kullanma Kılavuzu

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı [Okul Öncesi]

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı [İlkokul]

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı [Okul Öncesi]

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı [İlkokul]

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı [Okul Öncesi]

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı [İlkokul]

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı [Okul Öncesi]

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı [İlkokul]

Kaynak: Habermetre

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Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi - Haberler
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