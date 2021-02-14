Engeli nedeniyle konuşma güçlüğü çeken Derya, hayvan ve doğa sevgisini resimlerle anlatıyor

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Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan 35 yaşındaki engelli Derya Ünal, 7 yıldır yaptığı kuş, kedi ve doğa resimlerini sevdiklerine hediye ediyor.

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan 35 yaşındaki engelli Derya Ünal, 7 yıldır yaptığı kuş, kedi ve doğa resimlerini sevdiklerine hediye ediyor.

Merkezde kalan 36 kadından olan ve orta mental zihinsel engeli nedeniyle konuşma güçlüğü çeken Derya, günlerini kedi besleyip resim yaparak geçiriyor.

Babası ve kendisiyle ilgilenen dedesi vefat eden, annesi de şehir dışında yaşayan Derya, birlikte kaldığı engelli ağabeyinden de ayrılmak zorunda kalınca öğretmeninin yönlendirmesiyle 7 yıl önce resim yapmaya başladı.

Engeli nedeniyle konuşma güçlüğü de çeken Derya, yaptığı resimleri sevdiği kişilere hediye ederek sevgisini ifade etmeye çalışıyor.

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Gülbahar Düğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada kalan 18 yaş üzerindeki tüm misafirleri gibi orta mental zihinsel engelli Derya'nın mutlu olabilmesi için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Kuruma geldiğinde 28 yaşında olan Derya'nın 7 yıldır resim yaptığını, ilgilendiği hayvanlarla kendine ayrı bir dünya kurduğunu belirten Düğer, şöyle devam etti:

"Derya'nın dünyası resimler, hayvan sevgisi ve doğa. Kedilere ve kuşlara yuva yapmayı onları beslemeyi çok seviyor. Kendi dünyasında renklerle buluşması onu çok mutlu ediyor. Boyaları bitince çok üzülüyor. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyor. Kendisini her ortamda ifade edemiyor, konuşurken takılıyor."

"Resim kalemleri ve kağıtları eline geçtiğinde dünyalar onun oluyor"

Derya'nın resim hediye etmeyi çok sevdiğini dile getiren Düğer, "Eğer Derya'nın gönlünde bir yer edindiyseniz sizin adınıza bir resim yapıp hediye ediyor ve bu onu aşırı derecede mutlu ediyor. Resim malzemeleri bittiğinde hemen yanımıza gelir, yenilerini ister. Resim kalemleri ve kağıtları eline geçtiğinde dünyalar onun oluyor." dedi.

Derya'nın kendini ifade edememesine rağmen hayal dünyasının çok renkli olduğunu, babası ve ardından dedesinin ölümüne çok üzüldüğünü aktaran Düğer, "Dedesi çok ilgileniyordu. Gelip gidiyordu. Derya'nın ağır engelli bir abisi var. O da daha önce buradaydı şimdi özel yaşam merkezinde kalıyor. İkisi buradayken Derya abisinin yanına gidip sohbet etmekten mutlu oluyordu." ifadelerini kullandı.

Derya Ünal da merkezde kalmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burada çizim ve boyama yapıyorum. Kedilerime bakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız