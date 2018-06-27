Engeli Böyle Kaldırdılar

Sivas'ta engelli bir vatandaşın birinci kattaki evine rahat girebilmesi için sokaktan evinin balkonuna geçit yapıldı. Sivas'ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden Ahmet Karataş (48), 15 yıl önce geçirdiği MS hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybetti. Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını devam etmek zorunda kalan Karataş, sosyal yaşantıdan kopmamak için akülü engelli aracı temin etti. Ancak bu kez de 1. kattaki evine çıkmakta güçlük çekmeye başladı. Mağduriyetini, 'Sende Gülümse Derneğine' bildiren Karataş, dernekten yardım aldı. Dernek yönetimi çareyi sokaktan balkona geçit yapmakta buldu. Yaklaşık 4 buçuk metre yükseklikte bulunan balkona bir günde yapılan geçit Karataş için umut oluyor. Balkona yapılan geçit Karataş için engelleri bir nebzede olsa dindirdi. Karataş şimdi akülü engelli aracıyla balkondan evine rahatlıkla girebiliyor. Emes hastası olan 15 yıldır engelleri ile mücadele eden Ahmet Karataş, "Yürüme güçlüğü çektiğimden dolayı bu arabayı kullanmak zorunda kalıyorum. Aracımı apartmanın girişine bırakıyordum o da bazı sıkıntılara neden oluyordu. Mecburen bu geçidi yaptırıp arabayı balkonuma getirmek için yaptık. Başkanıma söyledik başkanım da geçidi yaptırdı. Şimdi arabamla rahatça inip çıkabiliyorum. İnsan zorda kalınca çok çözümler üretebiliyor. Yani araba sıkıntı olunca haliyle arabayı da yolun ortasına bırakamayacağıma göre çözümler de insanın aklına geliyor. Arabamı rahatlıkla park edebiliyorum ve rahatlıkla evime çıkıp gelebiliyorum. Aracım daha önceden binanın girişinde olduğu için yolu engelliyordu bu da bina sakinlerini rahatsız ediyordu" dedi. Sende Gülümse Derneği Başkanı Pehlül Polat ise yaptığı açıklamada, "Arkadaşımıza dertleşirken sorunlarını dile getirdi. Bizden böyle bir köprü yapımının talebinde bulundu. Nasıl yapılacağı konusunda da arkadaşlarımızla gelip baktığımızda köprünün yapılabileceğini daha sonrada böyle bir şeyin belediyeden de yapılmasın da mimari açıdan herhangi bir açıdan sıkıntı olmadığını öğrendik. Yapımı 5 bin lirayı buldu. Malzemeleri komple hazırladıktan sonra yapımı bir gün sürdü. Beş kişilik bir usta ile akşama kadar hallettik. Çelik alışım malzemeler kullanıldı" dedi. Ahmet Karataş'ın 13 yaşındaki oğlu Yusuf Can Karataş yapılan geçidin çok güzel olduğunu ve babasına büyük kolaylıklar sağladığını belirterek, "Çok güzel oldu, artık apartmanın içerisine girerken oradakilere sorun olmuyor. Direk evimize geliyor ve evimize rahatça geliyor. Apartmanın girişi biraz daha dardı, oraya girmek de biraz zorluk oluyordu. Apartman sakinleri ile de bu konuda zorluk yaşayabiliyorduk" şeklinde konuştu.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)