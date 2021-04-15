'Engel yok, spor var' projesiyle engelli vatandaşlara özel spor eğitimi

Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Engel Yok Spor Var' projesi ile engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor.

Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Engel Yok Spor Var' projesi ile engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan dezavantajlı vatandaşlar, aktif ve formda bireyler olarak hayatın olağan akışına adapte olabiliyor.

Beyoğlu'nda engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını ve fiziksel aktivitelerini doğru şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla 'Engel Yok Spor Var' projesi hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi ve özel bir üniversitesinin iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile cimnastik, pilates, step aerobik ve beceri koordinasyonu branşlarında engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan dezavantajlı vatandaşlar, aktif ve formda bireyler olarak hayatın olağan akışına adapte olma fırsatı yakalıyor. Spor eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar kursiyer.beyoglu.bel.tr adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

BU ÇALIŞMAYI İLERİKİ DÖNEM DE DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ

Üniversitenin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Aydın projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Haliç Üniversitesi olarak Beyoğlu Belediyesi ile ortaklaşa engelliler için fiziksel aktivite programı yapıyoruz. Buradaki çocukların çoğu otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar. Birçoğunda çok farklı özellikleri var. Burada ailelerle iletişim çok önemli. Ailelerle işbirliği yapılması gerekiyor. Ailenin çocuklar hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Beyoğlu Belediyesiyle yaptığımız bu çalışmayı ileriki dönem de daha da genişleteceğiz. Özellikle açık alanları da kullanmak istiyoruz. Ailelerle beraber Beyoğlu Belediyesine bağlı sınırlar içerisindeki çocuk parklarını, oyun parklarını, mahalle bahçelerini aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK VERİMLİ SONUÇLAR ELDE EDİYORUZ

Kursa katılan Sude Yaren'in annesi Semra Coşkun da kursun çocukların gelişimine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, "Davranışlarda, dikkat ve algıda farkındalık oluşturulması çok faydası oluyor. Özellikle hiperaktif olan çocuklarımızın enerjilerini atmalarında çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'a böyle bir proje yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursa katılan Kardelen'in annesi Fatma İnal ise, "Kardelen buraya geldiğinde birçok şeyi yapamıyordu. Şuan baya iyi durumda. Yapamadığı şeyleri şuan yapabiliyor. Başkaları da gelip bu imkandan yararlanabilirler. Çünkü çok güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı