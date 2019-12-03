Engel tanımaz izciler konseri davetlilerden tam not aldı
Haberler » Güncel » Engel tanımaz izciler konseri davetlilerden tam not aldı - Haber

Engel tanımaz izciler konseri davetlilerden tam not aldı

Büyükçekmece'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Sevgimiz İlaç Olsun" konseri davetlilerden tam not aldı.

03.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:36
Engel tanımaz izciler konseri davetlilerden tam not aldı

Büyükçekmece'de 3 Aralık dolayısıyla Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Sevgimiz İlaç Olsun" konseri davetlilerden tam not aldı.


Büyükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İshakoğlu Musiki Derneği ve Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Sevgimiz İlaç Olsun" konseri büyük beğeni topladı. İshakoğlu Musiki Derneği söylediği Nihavent Makamından ilahilerle davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konser öncesi izci kulübü üyesi bir gencin annem şiirini okuması duygusal anlara sahne oldu. Öte yandan konsere Büyükçekmeceliler yoğun ilgi gösterirken etkinlik sonunda Türk Sanat ve Tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan'a protokol tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.


"Böyle duyarlı projelerin sıkça gündem olmasını gönülden arzu ediyorum"


Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve motivasyon sağlamak için projelerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Özhan, "Çok duyarlı bir gün engelliler günü ben aslında onları engelliler olarak görmüyorum. Özellikleri olan insanlar tabi ki onların hayatını kolaylaştırmak için elden ne geliyorsa yapmak gerekir. Üstelik bugünün özelliği ilk engelli izci grubunun burada sahne alacak olması. Onların marifetlerini göreceğiz. Engelli diye görülen kardeşlerimize motivasyon olacak. Böyle duyarlı projelerin sıkça gündem olmasını gönülden arzu ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:35 İçişleri Bakanı Soylu: "Kamuda engelli istihdamı 55 bin 196'ya ulaştı" - Haber
23:35 Altun: "Müttefiklerimiz, PKK/YPG/PYD'ye destek vermeye son vererek üzerlerine düşeni yapmalı" - Haber
23:31 Sanatçı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan'da engellilerle birlikte türkü söyledi - Haber
23:30 Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
10:17 Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı - Haberler
10:14 Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması - Haberler
09:22 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler