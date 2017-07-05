Engel Tanımayanlar - Parmakları Sızlasa da Ekmek Parası İçin "Harik" Üretiyor

ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis'te ellerinde engeli bulunan Haydar Yılmaz, yöresel ayakkabı "harik" üreterek ekmek parası kazanıyor.



Bir yaşındayken sobanın üzerindeki sıcak suyun dökülmesi sonucu elleri yanan ve 7 kez ameliyat geçiren Yılmaz, 17 yaşında "harik" ile tanıştı.



Yılmaz, ellerindeki yüzde 40 engele rağmen yaklaşık 20 yıldır atölyesinde ürettiği yöresel ayakkabıları derneklere, üniversite bünyesindeki halk oyunları toplulukları ile isteyen vatandaşlara satıyor.



Haydar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zor olan ve el emeği isteyen harik sanatını yaşatmak için mücadele verdiğini söyledi.



"5-6 günde bir çift üretiyoruz"



Hariğin ham maddesinin kendir ve keçi kılı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu ayakkabı, tamamen el emeği ile yapılıyor. 5-6 günde bir çift üretiyoruz. İlk aşamada kendiri ip haline getiriyoruz. Numaralı tahta kalıplarda keçi kılından kalıp yaparak üzerine bez dikiyoruz. Sonra ayakkabının tabanını oluşturuyoruz. Ardından tabana göre üst örgü yapılıyor. Üst örgü patik şeklinde ve 5 şişle örülüyor. Bunu tabanla birleştirdikten sonra ayakkabının şekli ortaya çıkıyor. Yün iple de ön ve yan desenlerini yapıyoruz."



Daha az su çekmesinden dolayı kendirin hariğin tabanında kullanıldığını, keçi kılının da yazın serin kışın sıcak tuttuğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu ayakkabıyı eskiden yaz kış içeride dışarıda kullanırlarmış. Yöre halkının vazgeçilmezi olan hariği şu anda genelde halk oyunları ekipleri kullanıyor." diye konuştu.



"Parmak kemiklerimin ağrıdığını hissediyorum"



Bu sanatı elinden geldiği kadar yaşatacağını anlatan Yılmaz, "Ellerimdeki engele rağmen çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu işi yaparken parmak kemiklerimin ağrıdığını hissediyorum. Benim elim daha erken ağrıyor çünkü diğer insanların eline göre daha hassas. Bu zorluğa rağmen mesleği sürdürüyorum." diye konuştu.



Yılmaz, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde ve İçişleri, Kalkınma ile Gençlik ve Spor bakanlıklarına sunduğu projeler kapsamında kurslar açtığını ifade ederek, festivallere ve il dışındaki birçok etkinliğe katılarak hariği tanıtmaya çalıştığını kaydetti.