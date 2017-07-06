Engel Tanımayanlar - Hayali "Göremediği" Ay-yıldızlı Formayı Giymek

YALÇIN ÇELEN - Bartın'da yaşayan doğuştan görme engelli Ertuğrul Demirel, yaşama küsmeden atıldığı iş ve spor hayatındaki azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor. Adliyede santral memuru olarak çalışan Demirel, hayali olan ay-yıldızlı formayı giyebilme hedefi için disiplinli bir şekilde çalışıyor.



Doğuştan görme engelli olan Demirel, 2011'de başladığı futbola, Turkcell Sesi Görenler B1(Hiç görmeyenler) Futbol Ligi ekiplerinden Ankara Yeni Mahalle Görme Engelliler Spor Kulübünde devam ediyor.



Evli ve iki çocuk babası Demirel, Bartın Adliyesi'nde santral memuru olarak çalışıyor. Ankara'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde tanıştığı arkadaşı sayesinde futbol oynamaya başlayan Demirel, adliyedeki mesaisinin ardından Bartın Gençlik Merkezi'nin futbol sahasında idmana çıkıyor.



Demirel, tek hayali olan milli formaya ulaşmak için düzenli olarak sürdürdüğü idmanlarının yanı sıra yüzme ve müzikle de ilgileniyor. Kursa giderek bağlama çalmayı öğrenen Demirel, boş zamanlarını enstrüman çalarak ve yüzmeye giderek değerlendiriyor.



"Devletimiz sağ olsun, engellilere istihdam sağlıyor"



Ertuğrul Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olmasının onu hiçbir zaman hayattan uzaklaştırmadığını söyledi.



Futbola başlamasının ardından bir süre Çanakkale'de üniversite okuyan ablasının yanında kaldığını aktaran Demirel, "Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bir arkadaşım sayesinde Ankara'da bir kulüple tanıştım. Yalnız o kulüpte fazla futbol oynamadım. Futbola 4 yıllık bir arada verdim. Çalışıp bir an önce iş hayatıma atılmam ve okuyan ablama eşlik edebilmek için Çanakkale'ye gittim. Şu anda da Bartın'da çalışıyorum." diye konuştu.



Devletin engelli vatandaşlara sunduğu istihdam sayesinde bir iş sahibi olduğuna ifade eden Demirel, "Ben 2012'de memurluk sınavına girdim. Devletimiz engelli vatandaşlarına bu şekilde istihdam sağlıyor. Ben de emeğimin karşılığında işe girdim. Devletimiz sağ olsun, engellilere istihdam sağlıyor." dedi.



"Bir gün ay-yıldızlı formayı giyeceğim"



Tek hayalinin Görme Engelliler Milli Takımı'nda top koşturmak olduğunu dile getiren Demirel, şunları kaydetti:



"Ben her akşam işten çıkınca hayallerime ulaşabilmek için azimli bir şekilde antrenmanlarıma devam ediyorum ve bir gün ay-yıldızlı formayı giyeceğime de inanıyorum ayrıca yüzmeyi de çok seviyorum. Boş vakitlerimde de bağlama çalıyorum. Sağlığım el verdiği sürece spor yapmayı düşünüyorum. Tek hedefim, milli takıma girebilmek, ay-yıldızlı formayı giymek, ay-yıldızlı forma altında uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."



Çocuklarına vakit ayırması gerektiğini de ifade eden Demirel, çocuklarından ve işinden geriye kalan zamanlarda istikrarlı bir şekilde antrenmanlarını yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.