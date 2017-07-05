Engel Tanımayanlar - "Fırça Tutan Eller" Halterde Zirveyi Zorluyor

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da ayakkabı boyacılığı yaparken tavsiye üzerine başladığı halterde kısa zamanda önemli başarılar kazanan bedensel engelli halterci İsmail Balandı, kariyerine daha üst düzey başarılar sığdırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.



Kentte 15 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 34 yaşındaki Balandı, yaklaşık 2 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine halterle tanıştı.



Kısa süre sonra bu dalda kendini geliştirmeye karar veren Balandı, geçen yıl Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Halter Şampiyonasında ikincilik elde etti.



İlk katıldığı organizasyondan madalya almasıyla daha da istekli hale gelen Balandı, bu yıl Konya'da düzenlenen aynı organizasyonda yine ikinciliği Gaziantep'e getirdi.



Spor hayatına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Halter Takımı bünyesinde devam eden Balandı, en kısa sürede önce Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşmayı, ardından da uluslararası arenada başarılara imza atmayı hedefliyor.



Balandı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sonucu engelli kaldığını ve ayaklarının tutmadığını söyledi.



Azimle başladığı halterde 2 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Balandı, 15 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığını vurguladı.



Aile bütçesine katkı sağlamak için boş zamanlarda da tarlalarda yevmiye karşılığı pamuk topladığını anlatan Balandı, şöyle konuştu:



"Engelim nedeniyle sadece iş için evden çıkardım. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatım da zor geçiyordu zaten. Bir gün arkadaşlarım bana 'İsmail senin vücudun spora çok uygun niye spor yapmıyorsun' dediler. Ben de ilk başta başaramam diye çekindim fakat kendime güvenerek halter sporuna başladım. 'Yapacağım' diye kendime söz verdim ve başardım. 2 yıldır Türkiye ikinciliğini kazanıyorum. İnsan isteyince yapabileceği çok şey var. Zorlukları aşarak bu duruma geldim. Zor ve masraflı bir spor yapıyorum. Bunu yaparken protein almak gerekiyor. Tavuk, balık, yumurta ve kırmızı et gibi ürünler tüketmeli. Halter sporunda bunları tüketmezseniz sporu yapamazsınız. Kendi imkanlarımla bunları karşılamaya çalışıyorum."



Hedefler büyük



Hedefine ulaşmak için çok çalıştığını aktaran Balandı, sporcu için "en iyi proteinin" düzenli bir uyku ve huzurlu bir ortam olduğunu ifade etti.



Her gün 3-4 saat antrenman yaptığını söyleyen Balandı, "Takım olarak halter şampiyonasında Türkiye'de önemli dereceler kazandık. Geçen yıl 4 sporcu çeşitli yarışmalarda madalya kazandı. Azim engel tanımaz, durmayacağım. Hedefim, milli takım ve Türkiye rekoru kırarak Avrupa ve dünya çapında madalya kazanmak. Allah'ın izniyle bunu başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.



Antrenörü de umutlu



Antrenör Halil Altuntaş da İsmail Balandı'nın başarısıyla herkese örnek olduğunu belirtti.



Balandı'yı Türkiye rekoruna hazırladıklarını anlatan Altuntaş, şunları kaydetti:



"İsmail kardeşimiz geçen yıl Türkiye ikincisi oldu, bu yıl da derece yaptı. Başarısını bir daha gösterdi. Çok azimli bir kardeşimiz. Şimdiden Türkiye'ye şampiyonluğuna hazırlanıyor. Türkiye'de rekor kırıp, Avrupa'dan ve dünyada madalyalar getirecek. Hedefimiz büyük, bunu başaracağımıza inanıyorum."