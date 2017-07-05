Engel Tanımayanlar - En Büyük Hayali "Engelsiz" Bir Eve Kavuşmak

SEFA ŞAHİN - Ankara'da geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen ve evindeki tüm ihtiyaçlarını emekleyerek karşılamak zorunda kalan 42 yaşındaki Şefika Eşiyoker, engellilere uygun yaşam alanı olan bir evde oturmanın hayalini kuruyor.



Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren Eşiyoker, AA muhabirine, 10 aylıkken ateşlenmesi üzerine ehil olmayan birinin yaptığı iğne nedeniyle çocuk felci geçirdiğini anlattı.



O günden bu yana yürüyemediğini belirten Eşiyoker, kullanabileceği uygun bir aracı olmaması sebebiyle evdeki ihtiyaçlarını emekleyerek karşılamaya çalıştığını dile getirdi.



Eşi Arif ile 6 yıl önce evlendiğini, annesi ve görme engelli kayınvalidesiyle yaşadığını ifade eden Eşiyoker, evinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını kaydetti.



En büyük isteğinin evde kullanabileceği tekerlekli sandalye ile engellerini en aza indireceği bir yaşam alanı olduğunu anlatan Eşiyoker, "Ankara Büyükşehir Belediyesinden ev talebinde bulunmuştum. Beni geçici olarak lojmanlara yerleştirmek istediler. Lojman istemiyorum, hayatımda kalıcı bir şey istiyorum. Çünkü benim şu eşyayı buradan alıp şu tarafa koymak gibi bir lüksüm yok." dedi.



İhtiyaçlarını karşılarken çok zorlandığını bildiren Eşiyoker, "Özellikle kollarım beni zorluyor. Diz kapaklarımda kırılma riski var. Kollarımda da aynı şekilde kronikleşmiş kireçlenme var. Halıları zorla emekleyerek süpürüyorum. Ayaklarımı ve kollarımı çok yıprattım. Gelecek yıllarda yatalak olmaktan korkuyorum. Bu yüzden en büyük hayalim, evimin içinde kendime yetebileceğim bir yaşam alanım olsun. 'Ben de engelli olarak varım' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Eşim bana ve görme engelli annesine baktığı için çalışamıyor"



Eşinin, görme engelli kayınvalidesi ve kendisiyle ilgilendiği için çalışamadığını dile getiren Eşiyoker, "Eşime en azından bir çorba pişirebileyim mutfağımda. Mesela bir engelli mutfağım olsun, engelli lavabom olsun." diye konuştu.



Arif Eşiyoker (47) ise eşinin evde sürekli emeklediğini ve mutfakta herhangi bir iş yapamadığını belirtti. Eşiyoker, sosyal hizmetlerin kendisine verdiği bakıcı aylığıyla geçimlerini sağladıklarını kaydetti.