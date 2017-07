Engel Tanımayanlar - Ellerinin Üzerinde Yaşam Kurdu

SUAT SALGIN - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bacakları tutmayan 45 yaşındaki Mehmet Şahin, yaşamında hiçbir güçlüğe boyun eğmeden her engelin üstesinden gelmesiyle takdir topluyor.



Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Tıfıllar'da doğan Mehmet Şahin, henüz 9 aylıkken geçirdiği çocuk felcinin ardından bedensel engelli kaldı.



Çocukluğundan bu yana dizlerine sardığı kalın lastik çorap ve ellerine giydiği terliklerle emekleyerek ilerleyen Şahin'in yapmak istediklerine, bu olumsuzluklar hiçbir zaman engel olmadı.



İş yerinde ve pazarlarda kurduğu tezgahlarda kuru yemiş satarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Şahin, boş zamanlarında otomobilini kullanıp ava bile çıkıyor.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokula babasının yardımıyla gidebildiğini söyledi.



Bazen emekleyerek okula gidip geldiğini anlatan Şahin, "Arkadaşlarım, komşularım, herkes elinden geldiğince okuluma gitmeme yardımcı oluyordu. Beni kimse yadırgamadı. Okumayı çok istiyordum ama engelimin verdiği olumsuzluklar nedeniyle eğitime devam edemedim." dedi.



Henüz 12 yaşındayken tarım alanlarında çalışmaya başladığını dile getiren Şahin, tütünde, fidan budamada, ot temizlemede, zeytin toplamada, elle yapılabilecek işlerde çalıştığını söyledi.



Tansu Çiller'e yazdığı mektuptan sonra kuru yemişçi oldu



Şahin, 1994'te dönemin başbakanı Tansu Çiller'e mektup yazdığını, ekmeğini kazanabilmesi ve ulaşımını sağlayabilmesi için araç talep ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Mektuptan sonra Ayvalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bana üç tekerlekli motosiklet hediye etti. Başbakan Çiller aracılığıyla verilen bu motosikletin kasasında, Ayvalık'ın turist bakımından hareketli noktalarında çam fıstığı satmaya başladım. Onun yanına kuş üzümü, fındık, badem koyarak çeşitleri artırdım, uzun bir süre bu şekilde kuru yemiş sattım. 4 yıl önce de kuru yemiş dükkanı açtım. Halen pazarlarda, turistik noktalarda ve dükkanımda kuru yemiş satarak ailemin geçimini sağlıyorum."



Eşi Hicran ile 3 yıllık arkadaşlıkları sonrası ailesinin karşı çıkmasına karşın kaçarak evlendiklerini belirten Şahin, "Çok şükür problemsiz bir evliliğimiz var. 17 yaşında oğlumuz, 9 yaşında da dünyalar güzeli kızımız var." ifadelerini kullandı.



Şahin, çevresindekilerin ve arkadaşlarının bugüne kadar "Sen bunu yapamazsın" dediği birçok konunun üstesinden geldiğini söyledi.



Fırsat verildiğinde her engellinin birçok işi başarabileceğine inandığını vurgulayan Şahin, "Gençliğimde bana iş vermek yerine, cebime para sıkıştırmaya yeltenenler çok oldu. Her defasında bunu geri çevirdim. Çünkü o yıllarda da bana para verilmesi yerine, o parayı emeklerimle kazanabileceğim bir işin verilmesini istedim. Engellinin cebine para sıkıştırmaya kalkışılması bana göre gurur kırıcı." diye konuştu.



Tekerlekli sandalyeyi özgürlüğünü kısıtladığı için kullanmadığını dile getiren Şahin, işlerinin neredeyse tamamını kimseye yük olmadan kendisinin gördüğünü anlattı.



"Engelini hiçbir zaman hissetmedim"



Hicran Şahin ise eşiyle 18 yıl önce evlendiklerini ifade ederek, "Beni ailemden isteyenler oldu ama ben evlenmiş olmak için evlenmek istemiyordum. Mehmet'in engelli olmasını hiçbir zaman önemsemedim. Onun engelini hiçbir zaman hissetmedim. Rabb'im öyle bir sevgi verdi ki bunu bana hiç hissettirmedi." dedi.



Herkesin eşiyle yolda kol kola ya da el ele yürüdüğünü belirten Şahin, "Biz hiçbir zaman el ele tutuşarak ya da kol kola girerek yürümedik ama birlikte yürüdük. Çocuklarımın da bunu hissetmediğine eminim. Yıllar önce oğlum 'Anne, neden babamı tercih ettin?' diye sormuştu. Ben de 'Kalbi güzel olduğu için' dedim, öyle kaldı. Bir daha da bana bunu sormadı. Mehmet çok çalışkandır, dürüsttür. Evine son derece bağlıdır. Helalinden ekmeğini kazanıyor." ifadelerini kullandı.



"Babamla gurur duyuyorum"



Tuğrul Şahin de babasıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Sağlam insanların yapamadığını yapıyor. Bize de bunları yapmayı öğretiyor. Kimseye muhtaç değil. Babamdan çok şey öğrendim. Babam engelli olduğu için bana da tuhaf gözlerle bakanlar vardı ama artık o bakışlara aldırış etmiyorum, alıştım artık. Sanırım bize öyle bakanlar da alıştı. Hayatımıza devam ediyoruz." diye konuştu.