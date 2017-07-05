Engel Tanımayanlar - Elinde Baskülle Ekmek Parası İçin Yollarda

ÖMER YILDIZ - Adana'da, 6 aylıkken yüksek ateşi varken yapılan iğne nedeniyle felç geçiren 51 yaşındaki Nuri Berkay, baskülle insanları tartarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.



Adana'nın en kalabalık caddelerinde, fiziksel engeline rağmen elindeki baskülle ailesinin nafakasını kazanmaya çalışan Berkay, kimseye muhtaç olmadan 3 evladını okutmanın mücadelesini veriyor.



Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evinden her sabah çıkarak kentin çeşitli yerlerine giden Berkay, 30 liraya aldığı baskülle günde 12 saatten fazla sokaklarda gezerek insanları tartıyor.



Yıllık 3 bin lira olan evinin kirasını peşin ödeme zorunluluğu da bulunan Berkay, tüm güçlüklere rağmen mücadelesine devam ediyor.



Zorlanarak konuşan, kısmi görme ve yürüme engeli bulunan Berkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aylıkken ateşi yüksek olduğu halde iğne yapılması sonucu felçli kaldığını belirtti.



Berkay, "Yine de Rabb'ime şükürler olsun. Çocuklarıma bakmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Seyhan Belediyesi temizlik işlerinde bir süre sigortalı çalıştığını, üç ayda bir engelli maaşı aldığını anlatan Berkay, çocuklarını okutmak ve onları geleceğe hazırlamak zorunda olduğunu kaydetti.



Evden ailesinin geçimini sağlamak için saat 09.00 civarında çıktığını dile getiren Berkay, "Buradan dolmuşa binerim önce, Turgut Özal Bulvarı'nda yaklaşık 5 kilometre yürürüm. Daha sonra yine dolmuşa biniyorum. Sonra Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarına gidiyorum. Buralarda insanları tartarak para kazanıyorum." diye konuştu.



Cadde ve sokaklarda elinde baskülle yürüdüğünü görenlerin ya da zabıta ekiplerinin kendisini dilenci sanmasından yakınan Berkay, "Ağabeylerim ablalarım beni biliyor. Beni bilmeyenler yanlış anlıyor. İnsanlar beni dilenci sanıyor ama dilenci değilim. Bir baskülüm var, onunla para kazanmaya çalışıyorum. Kimseden zorla para istemiyorum." dedi.



Herhangi bir sağlık güvencesi olmamasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Berkay, şunları kaydetti:



"Küçük oğlum ilkokul 4. sınıfa, kızım 5. sınıfa geçti. Büyük oğlum ise lisede okuyor. Yaşları küçük olduğu için çalışmaları mümkün değil. Ailem için çalışmak zorundayım. Tabii ki benim için mücadele etmek zor ama helal para kazanmak için çalışıyorum. Bazı anne babalar var, çocuklarını işe gönderiyorlar o küçük yaşta. Onları anlayamıyorum. Nasıl kıyıyorlar çocuklarına. İki oğlum ve bir kızım okusun diye çalışıyorum. Bunun için de devlet büyüklerinden tek ricam, bana kira konusunda destek olsunlar."