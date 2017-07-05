Engel Tanımayanlar - Beyaz Bastonu Görmeyen Gözlerine "Işık" Oluyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 20 yaşındaki görme engelli Özgür Salih Altın, gören gözlere yaşama sevinci aşılıyor.



Bitez Mahallesi'nde ailesiyle hayatını devam ettiren ve ortaokul yıllarına kadar gözlerinde herhangi bir problem yaşamayan Altın'a 2008'de "gece körlüğü" teşhisi konuldu. Yıllar içerisinde hastalığı ilerleyen Altın, bir süre sonra göremez hale geldi. Sadece yüzde 5 görebilen ve hayatını elindeki beyaz bastonuyla devam ettiren Altın, yaşama umudunu hiç kaybetmedi.



Engelliler için özel hazırlanan sesli programlar ve kabartmalı kitaplarla derslerine çalışan Altın, 2015'te liseyi okul ikincisi olarak bitirdi. Bununla da yetinmeyen Altın, yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi Bodrum'da kendi çabalarıyla öğrenen Altın, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü adına 3 yıldır yarışmalara katılıyor.



Yüzmeye Gören Kalpler Derneği ve Özel Eğitim Merkezi Başkanı Erol Sayyıdan'ın teşvikiyle başlayan Altın, bu spora yeni başlamasına rağmen şu ana kadar katıldığı müsabakalarda "400 metre sırt" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, "100 metre sırt üstü" kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.



Katıldığı yarışlardan 5 madalya kazanan Altın, antrenmanlarını Bodrum Belediyesi Yüzme Salonu'nda devam ettiriyor. Engelli sporcu, antrenmanlara ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde katıldığı bazı yarışmalara da kimseden yardım almadan gidebiliyor.



Görme engelliler öğretmeni olmak istiyor



Beyaz bastonu yardımıyla yaptığı Bodrum gezisi sırasında AA muhabirine konuşan Altın, liseyi bitirmesinde ailesi ve öğretmenlerinin büyük desteği olduğunu söyledi.



Okul hayatını sürdürmeyi ve üniversiteyi bitirmeyi amaçladığını ifade eden Altın, "Bu yıl üniversite sınavına girdim ve sonuçları bekliyorum. İyi bir puan alıp Gazi Üniversitesinin Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü'nde okumak istiyorum." dedi.



Görme engellilerin bütün işlerini kendilerinin kolayca yapabileceğine değinen Altın, devletin yaptığı birtakım çalışmalar sayesinde engelli bireylerin çeşitli eğitimler aldığına ve bu sayede başarılı olduklarına dikkati çekti.



"Beyaz baston engellilerin hayatını kolaylaştırıyor"



Kullandığı bastonun hayatını çok kolaylaştırdığını ve ona çok alıştığını anlatan Altın, şöyle konuştu:



"Görme engellilerin kullandığı bu baston dünyada 'beyaz baston' olarak geçiyor. Bu baston görmeyen insanların hayatını kolaylaştıran, engellilerin görmesini sağlayan, tek başına dışarıya çıkabilmesini sağlayan bir araçtır. İnsanlar beni görünce saygı duyuyor, bazıları 'Sen görme engellisin, düşersin', bazıları da 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Sokakta farklı tepkiler alıyorum. İnsanlar daha çok yolun karşısına geçerken yardımcı oluyor."



Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Altın, engelli bireyleri evde oturmak yerine, kendisi gibi dışarıya çıkıp dolaşmaya davet etti.



Altın, engelli olduktan sonra hayata hiç küsmediğini, elindeki 125 santimlik beyaz bastonu sayesinde her gün Bodrum'u adım adım dolaştığını, dolaşmaya da devam edeceğini kaydetti.