Engel tanımayan izciler farkındalık oluşturan etkinlikte buluştu

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24

Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte sahne alan Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri ortaya koydukları performansla ilgi odağı oldu.



Etkinlikte Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri ve kutlamalara destek veren okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Spor gösterileri, müzik dinletileri ve tiyatro oyunlarının sergilendiği Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında sahnede dev bir izci kampı kuruldu.



"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"



Dünya İzcilik ve Düşünce Günü'nün Büyükçekmece'de farkındalık oluşturan bir etkinlikle kutlandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır şöyle konuştu: "Dünya genelinde 28 milyondan fazla genç izciliğe gönül vermiştir. İzcilik fikri dünya ülkelerinde, çocuk ve gençler arasında çok hızlı yayılmış ve benimsenmiştir. Büyükçekmece Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve Gökkuşağı Engelli İzci Kulübünü kurduk. İzcilerimiz pek çok alanda elde ettikleri başarılarla bizim gururumuz oldu. Başta izci liderimiz Bedriye Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



"Başkan Akgün'e teşekkür etti"



Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, kulübün kurulmasına destek veren ve her zaman engelli izcilere desteğini esirgemeyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ederek, "Düşünce günü fikri, 1926 yılında 4. Dünya İzcilik Konferansı'nda izciliğin kurucusu Baden Powell'ın doğum gününü kutlama fikri ile ortaya atılmıştı. 1932 yılında 7. Dünya İzcilik Konferansında dünyada kız izciler günü olarak, 30. Dünya İzcilik Konferansında "Dünya Düşünce Günü" olarak 22 Şubat tarihi ile resmen kutlanmaya başlanmıştır. Etkinliğimize destek veren ve bugün bizleri yalnız bırakmayan okullarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



Okullar ve STK'lardan anlamlı destek



Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ekinliğe Büyükçekmece Özel Anadolu Final Lisesi, Özel Yönelim Sağlık Meslek Lisesi, Özel Tepekent Eğitim Meslek Lisesi, Büyükçekmece Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Dans, İstanbul Sanat Gezginleri Derneği, Eğitim Sanat ve Kültür Derneği, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü, Spor Korsanları Grubu ve Mimaroba Platformu katılım sağlayarak destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA