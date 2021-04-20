Engel tanımayan hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engel tanımayan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iki iş yerine girerek altın küpe ve para çalan hırsızlık şüphelisine ne duvar ne de kapı pencere engel olabildi.

Osmaniye'de iki iş yerine girerek altın küpe ve para çalan hırsızlık şüphelisine ne duvar ne de kapı pencere engel olabildi. Hırsızlık anları kameralara anbean yansırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Tenekeler Sokakta bulunan iki ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerlerinde yapılan gerekli çalışmaların ardından güvenlik kameralarını tarayan ekipler hırsızlık şüphelisinin bir hafta içerinde üç ayrı hırsızlık olayına karışan S.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda S.G. ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın iki iş yerinden bir adet altın küpe, kumbarada bulunan 200 lira ve bir ceket ile ceketin cebinde bulunan cüzdandaki 100 lirayı çaldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Engel tanımayan hırsız kamerada
Engel tanımayan hırsız kamerada
Engel tanımayan hırsız kamerada
Engel tanımayan hırsız kamerada
Engel tanımayan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Engel tanımayan hırsız kamerada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 08:47:47. #1.14#

title